ΕΜΑ: Μία φορά ετησίως ο εμβολιασμός κατά της Covid

Για την προώθηση ετήσιου εμβολιασμού κατά της Covid -19 κατά τα πρότυπα του εμβολιασμού της γρίπης αλλά και τα νέα στοιχεία της υποπαραλλαγής του ιού ενημέρωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA)

We encourage elderly people, pregnant persons and immunocompromised patients who have not been revaccinated against #COVID with an #AdaptedVaccine, to do so. #UnitedInProtection #EMAPresser