Ελπιδοφόρα αποτελέσματα για νέο φάρμακο της Eli Lilly κατά διαβήτη και παχυσαρκίας

Η Eli Lilly ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι το νέας γενιάς φάρμακο κατά της παχυσαρκίας, retatrutide, πέρασε επιτυχώς την πρώτη δοκιμή τελικού σταδίου (phase 3) σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, βοηθώντας τους να ρυθμίσουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και να χάσουν βάρος.

Το φάρμακο μείωσε τη γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (A1c) — βασικό δείκτη σακχάρου — κατά μέσο όρο από 1,7% έως 2% σε διάστημα 40 εβδομάδων, σε σύγκριση με placebo, επιτυγχάνοντας τον βασικό στόχο της μελέτης. Οι ασθενείς ξεκίνησαν με A1c μεταξύ 7% και 9,5% και δεν λάμβαναν άλλη φαρμακευτική αγωγή.

Το retatrutide πέτυχε και τον δεύτερο στόχο της μελέτης, καθώς οι ασθενείς στη μεγαλύτερη δόση έχασαν κατά μέσο όρο 16,8% του σωματικού τους βάρους (περίπου 16,6 κιλά) στις 40 εβδομάδες, μεταξύ όσων παρέμειναν στη θεραπεία, συμπεριλαμβανομένων και όσων διέκοψαν, η απώλεια βάρους διαμορφώθηκε στο 15,3%.

Οι ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 παραδοσιακά δυσκολεύονται να χάσουν βάρος, γεγονός που καθιστά τα αποτελέσματα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, σύμφωνα με τον Κεν Κάστερ, πρόεδρο του τομέα καρδιομεταβολικής υγείας της εταιρείας. Όπως σημείωσε, το φάρμακο πέτυχε τόσο σημαντική μείωση σακχάρου όσο και αξιοσημείωτη απώλεια βάρους.

Η εταιρεία εμφανίστηκε επίσης ικανοποιημένη από τα σχετικά χαμηλά ποσοστά διακοπής λόγω παρενεργειών, που έφτασαν έως το 5%.

Πρόκειται για τα δεύτερα θετικά αποτελέσματα τελικού σταδίου για το retatrutide, το οποίο λειτουργεί διαφορετικά από τις υπάρχουσες ενέσιμες θεραπείες και φαίνεται πιο αποτελεσματικό — τουλάχιστον στην απώλεια βάρους. Η Eli Lilly επενδύει σημαντικά στο φάρμακο ως τον επόμενο βασικό πυλώνα στο χαρτοφυλάκιο παχυσαρκίας της, μετά το επιτυχημένο Zepbound και το υπό ανάπτυξη χάπι orforglipron.

Ωστόσο, η εταιρεία δεν έχει ακόμη καταθέσει αίτηση έγκρισης για το retatrutide ούτε για την παχυσαρκία ούτε για τον διαβήτη, ενώ αναμένεται να ανακοινώσει αποτελέσματα από επτά ακόμη μελέτες phase 3 μέχρι το τέλος του έτους.

Δεν υπάρχουν άμεσες συγκριτικές μελέτες με άλλα φάρμακα, γεγονός που δυσκολεύει την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας. Παρ’ όλα αυτά, η μείωση της A1c φαίνεται ελαφρώς χαμηλότερη σε σχέση με το Zepbound, το οποίο σε άλλες δοκιμές πέτυχε μείωση άνω του 2%.

Το προφίλ ασφάλειας του retatrutide είναι παρόμοιο με άλλα ενέσιμα φάρμακα για διαβήτη και παχυσαρκία, με κυριότερες παρενέργειες γαστρεντερικά συμπτώματα: ναυτία (26,5%), διάρροια (22,8%) και έμετο (17,6%). Μικρό ποσοστό ασθενών εμφάνισε δυσαισθησία (νευρική ενόχληση).

Το φάρμακο χαρακτηρίζεται ως «triple G», καθώς μιμείται τρεις ορμόνες που ρυθμίζουν την όρεξη — GLP-1, GIP και γλυκαγόνη — σε αντίθεση με τις υπάρχουσες θεραπείες που στοχεύουν μία ή δύο.

Για παράδειγμα, το δραστικό συστατικό του Zepbound, tirzepatide, μιμείται GLP-1 και GIP, ενώ το semaglutide της Novo Nordisk (χρησιμοποιείται στο Wegovy) στοχεύει μόνο το GLP-1.

Καθώς το retatrutide πλησιάζει στην αγορά, η Novo Nordisk επιταχύνει τις κινήσεις της: τον Μάρτιο του 2025 ανακοίνωσε συμφωνία έως 2 δισ. δολαρίων για δικαιώματα σε πειραματικό φάρμακο από την κινεζική United Laboratories International, το οποίο επίσης βασίζεται σε τριπλό μηχανισμό δράσης.

Ωστόσο, το φάρμακο αυτό βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, πράγμα που σημαίνει ότι θα χρειαστούν αρκετά χρόνια μέχρι να φτάσει στους ασθενείς.