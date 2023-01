Η πανδημία της Covid-19, που μπαίνει στην τέταρτη χρονιά και έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε εκατομμύρια ανθρώπους, παραμένει αρκετά σοβαρή ώστε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας να θεωρεί αναγκαίο να διατηρεί τον ανώτατο συναγερμό που κήρυξε πριν από ακριβώς τρία χρόνια, στις 30 Ιανουαρίου 2020.

Εκείνη την ημέρα σε όλον τον κόσμο, εκτός της Κίνας, τα κρούσματα ήταν λιγότερα από 100 και δεν είχε καταγραφεί κανένας θάνατος. Την περασμένη Παρασκευή, με βάση τα επίσημα στοιχεία που συγκεντρώνει ο ΠΟΥ τα κρούσματα ξεπερνούσαν τα 752 εκατομμύρια και οι νεκροί έφταναν τα 7 εκατομμύρια.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, υιοθέτησε τις συστάσεις της Επιτροπής Επειγόντων για την Covid-19, των ειδικών που συνεδρίασαν για 14η φορά την περασμένη εβδομάδα.

