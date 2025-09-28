Ζήσε με καρδιά

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς, η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία διοργανώνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Athens Heart Festival 2025, τη μεγαλύτερη κοινωνική εκδήλωση αφιερωμένη στην πρόληψη και την ενημέρωση για την καρδιαγγειακή υγεία. Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, από τις 09:00 το πρωί έως τις 16:00 το απόγευμα, η Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του ΜΕΤΡΟ Συντάγματος θα γεμίσει δράσεις, εξετάσεις και πολύτιμες γνώσεις για την υγεία της καρδιάς μας.

Το Athens Heart Festival 2025 αποτελεί τη σημαντικότερη κοινωνική δράση της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και διοργανώνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς.

Φέτος, το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του ΜΕΤΡΟ Συντάγματος, από τις 09:00 το πρωί έως τις 4.00 το απόγευμα.

Στόχος του είναι να καλύψει στο μέτρο του δυνατού το σημαντικό έλλειμμα γνώσης γύρω από την καρδιαγγειακή υγεία, καθώς μεγάλο μέρος του πληθυσμού εξακολουθεί να αγνοεί τα συμπτώματα του εμφράγματος και της καρδιακής ανεπάρκειας, τις σωστές τιμές αρτηριακής πίεσης, χοληστερίνης και σακχάρου, αλλά και τους βασικούς παράγοντες κινδύνου που οδηγούν σε καρδιαγγειακές παθήσεις. Ταυτόχρονα καθίστανται κρίσιμα πεδία και θα αναδειχτούν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ οι δυσμενείς επιπτώσεις της Παχυσαρκίας στην καρδιαγγειακή υγεία αλλά και η αντιμετώπιση του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου τόσο σε νεαρές όσο και σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Στο πλαίσιο του Athens Heart Festival 2025, οι πολίτες θα μπορούν:

Να υποβληθούν σε προληπτικές καρδιολογικές εξετάσεις και να λάβουν εξατομικευμένες συμβουλές για τον έλεγχο της καρδιαγγειακής τους υγείας (09.00-16.00)

Να μάθουν βασικές τεχνικές ΚΑΡΠΑ με επίδειξη καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) από πιστοποιημένους εκπαιδευτές. (09.30-13.00)

Να παρακολουθήσουν Πολυθεματικό Στρογγυλό Τραπέζι με γιατρούς και ασθενείς, για μια σειρά κρίσιμων θεμάτων καρδιαγγειακής υγείας. (13.00-14.00)

Η εκδήλωση είναι ελεύθερη για το κοινό.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΕ, Καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας με αφορμή τη διεξαγωγή του φεστιβάλ αναφέρει:

«Είναι αποφασιστικής σημασίας για την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων να εφαρμοστούν πρόσθετες πολιτικές υγείας αλλά και να δοθεί περαιτέρω έμφαση στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του πληθυσμού. Η καρδιά μας χρειάζεται γνώση και πρόληψη!

Σας περιμένουμε στο Athens Heart Festival 2025 της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας!»