Αγιασμός θεμελίων νέου συγκροτήματος στο «Αττικόν» με δωρεά ΙΣΝ

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας παρευρέθηκε σήμερα στην τελετή αγιασμού των θεμελίων του νέου κτηριακού συγκροτήματος στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», αποκλειστικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία (ΔΠΥ) του ΙΣΝ.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) Ανδρέας Δρακόπουλος και ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν»-ΓΝ Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα» Σπύρος Αποστολόπουλος, απηύθυναν χαιρετισμό.

Οι εργασίες της δωρεάς περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό δύο νέων κτηρίων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», τα οποία θα ενταχθούν πλήρως στις υποδομές και τη λειτουργία του. Τα κτήρια θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του νοσοκομείου σε κλίνες και χώρους εφημερευόντων ιατρών, ενώ θα επιτρέψουν, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία ενός εθνικού Συντονιστικού Κέντρου που θα λειτουργεί ως έδρα των Κινητών Ιατρικών Μονάδων.

Αναλυτικότερα, το πρώτο από τα δύο κτήρια θα καλύψει ένα χρόνιο διαρθρωτικό κενό που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο, καθώς κατασκευάστηκε χωρίς κάποιου είδους πρόβλεψη για κλίνες εφημερευόντων ιατρών, με αποτέλεσμα οι ιατροί να χρησιμοποιούν κλίνες ασθενών κατά τη διάρκεια των εφημεριών τους.

Η δημιουργία ενός εξειδικευμένου κτηρίου θα απελευθερώσει άμεσα τα απαραίτητα, ήδη εξοπλισμένα δωμάτια, για την περαιτέρω νοσηλεία των ασθενών, ενισχύοντας τη συνολική δυναμικότητα του νοσοκομείου για την εξυπηρέτηση νοσηλευόμενων ασθενών, ενώ παράλληλα θα διασφαλίσει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις εφημερίας για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Το νέο κτήριο θα βρίσκεται στον ίδιο χώρο, σε άμεση σύνδεση με το κεντρικό κτήριο του νοσοκομείου για λόγους εύκολης και γρήγορης πρόσβασης.

Το δεύτερο κτήριο θα στεγάσει την έδρα των τριών παρακάτω κέντρων:

α) Κέντρο Συντονισμού των Κινητών Ιατρικών Μονάδων, για το πρόγραμμα παροχής πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας, το οποίο υλοποιείται, με αποκλειστική δωρεά του ΙΣΝ ήδη από το 2014, από την ΑΜΚΕ «Αναγέννηση & Πρόοδος» σε συνεργασία πλέον με το νοσοκομείο «Αττικόν» και υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α' Ορθοπεδικής Κλινικής του ΕΚΠΑ.

β) Κέντρο Θεραπευτικής άσκησης για ασθενείς με καρκίνο και άλλα χρόνια νοσήματα, καθώς και για παιδιά με αναπηρία.

γ) Κέντρο Εξειδικευμένων Επεμβάσεων Αρθροπλαστικής και Διάσωσης Αποκατάστασης Μελών ΙΣΝ.

Σημειώνεται ότι τα νέα κτήρια αναμένεται να ολοκληρωθούν και να παραδοθούν στο ελληνικό Δημόσιο το 2027. H δωρεά για τη δημιουργία τους εντάσσεται στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία (ΔΠΥ) του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Με συνολικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει το ένα δισεκατομμύριο δολάρια, η ΔΠΥ περιλαμβάνει παραπάνω από 100 δωρεές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως ενδεικτικά τον σχεδιασμό, κατασκευή, και εξοπλισμό τριών νέων, υπερσύγχρονων νοσοκομείων στην Κομοτηνή, τη Θεσσαλονίκη, και τη Σπάρτη, την προμήθεια εξειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού, όπως νέα αεροσκάφη για τις αεροδιακομιδές του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), πρωτοβουλίες για την ψυχική υγεία, εκπαιδευτικά προγράμματα για την περαιτέρω κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας, καθώς και ένα ευρύ πλαίσιο διεθνών συνεργασιών για την προαγωγή της καινοτομίας και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών.

O υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέρθηκε στις δωρεές του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

«Είναι αδύνατον να συλλάβετε με ευκολία το εύρος των παρεμβάσεων σε γεωγραφική έκταση, αλλά και σε βάθος, σε κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα της χώρας, από ψυχιατρικές μέχρι κινητές μονάδες υγείας, από ανακαινίσεις ΜΕΘ μέχρι οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κάποιος».

Πρόσθεσε ότι σε όλη την κλίμακα των μεγάλων ευεργετών, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι χωρίς αμφιβολία ο «εθνικός πρωταθλητής. Και μόνο τα τρία νοσοκομεία που πρόκειται να παραλάβουμε, στο επόμενο 12μηνο, θα αλλάξουν τελείως τον υγειονομικό χάρτη της χώρας».

Αναφερόμενος στο έργο στο νοσοκομείο «Αττικόν» σημείωσε:

«Το “Αττικόν” νοσοκομείο είναι μια από τις μεγάλες ναυαρχίδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Είναι ένα νοσοκομείο το οποίο είχε σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί 80.000 ανθρώπους το χρόνο και εξυπηρετεί 200.000. Οι ανάγκες του είναι στην πραγματικότητα τεράστιες. Για αυτό και είναι ένα από τα λίγα πια νοσοκομεία, στα οποία, δυστυχώς, έχουμε ράντζα. Για να το λήξουμε λοιπόν αυτό οριστικά, έχουμε εφαρμόσει ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο στο υπουργείο Υγείας, που κρίσιμο κομμάτι του είναι το σημερινό έργο, το εργοτάξιο το οποίο σήμερα εγκαινιάζουμε.

Εδώ θα χτίσουμε τους κοιτώνες των γιατρών. Πρώτα από όλα θα δώσουμε στους γιατρούς μας που εφημερεύουν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Οι γιατροί είναι άνθρωποι σκληρά εργαζόμενοι, αξίζουν τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπρέπεια κατά την εργασία τους και πρέπει να τους την παρέχουμε. Και ευχαριστούμε το ΙΣΝ γιατί μας την παρέχει με το σημερινό έργο. Δεύτερον, διότι μεταφέροντας τους γιατρούς στο κτήριο που θα χτίσουμε, απελευθερώνουμε από το κυρίως νοσοκομείο 52 κλίνες που θα προσθέσουμε στην παθολογική κλινική. Αυτό σημαίνει 52 λιγότερα ράντζα. Άρα, 52, λιγότεροι, άνθρωποι που θα ταλαιπωρούνται σε κάθε εφημερία».

Ο πρόεδρος του ΙΣΝ Ανδρέας Δρακόπουλος δήλωσε:

«Όλοι μας στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την κατασκευή τριών νέων νοσοκομείων -στην Κομοτηνή, τη Θεσσαλονίκη και τη Σπάρτη- τα οποία θα αποτελέσουν πολύτιμη προσθήκη και σημαντική ενίσχυση του ΕΣΥ. Όμως είναι νοσοκομεία όπως το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικόν που αποτελούν ναυαρχίδες του εθνικού μας συστήματος υγείας και παραμένουν εδώ και δεκαετίες στην πρώτη γραμμή της περίθαλψης, συχνά υπό αντίξοες συνθήκες, κερδίζοντας διαχρονικά την εμπιστοσύνη της κοινωνίας.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς το νοσηλευτικό, ιατρικό και διοικητικό προσωπικό, καθώς και προς το προσωπικό καθαριότητας, για την ακούραστη προσφορά τους. Η διαρκής τους προσπάθεια έχει καταστήσει το “Αττικόν” αναπόσπαστο και πολύτιμο πυλώνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας και είμαστε ευτυχείς που έχουμε τη δυνατότητα να ενισχύσουμε για ακόμη μια φορά το έργο τους».

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, δήλωσε:

«Το νοσοκομείο “Αττικόν” αποτελεί μια από τις ναυαρχίδες του ΕΣΥ. Το σημερινό έργο αναβαθμίζει την παροχή φροντίδας για τους ασθενείς όλης της χώρας και ειδικά της Δυτικής Αθήνας. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συμβάλλει καθοριστικά στο κοινό μας όραμα για τη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία».

Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, δήλωσε:

«Σήμερα θεμελιώνουμε ένα έργο ουσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το νέο κτηριακό συγκρότημα στο ΠΓΝ “Αττικόν” - ΓΝΔΑ “Η Αγία Βαρβάρα” αποτελεί μια ακόμη σημαντική επένδυση στις σύγχρονες υποδομές με άμεσο αποτύπωμα για ασθενείς και υγειονομικούς. Πρόκειται για μια ακόμα σημαντική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, με προϋπολογισμό 5,9 εκατ. ευρώ και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 20 μηνών, που θα περιλαμβάνει τον Ξενώνα Εφημερεύοντος Ιατρικού Προσωπικού, το Κέντρο Συντονισμού Κινητών Ιατρικών Μονάδων, το Κέντρο Θεραπευτικής Άσκησης και το Κέντρο Εξειδικευμένων Επεμβάσεων Αρθροπλαστικής και Διάσωσης - Αποκατάστασης Μελών. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι με την κατασκευή του ξενώνα, απελευθερώνονται 52 κλίνες, οι οποίες επιστρέφουν στη νοσηλεία των ασθενών, ενισχύοντας ουσιαστικά τη δυναμικότητα του νοσοκομείου και συμβάλλοντας στην αποσυμφόρησή του. Πρόκειται για ένα έργο που μετουσιώνει σε πράξη τη σημασία της συνέργειας της Πολιτείας και του οράματος που διαθέτει, με φορείς που διακρίνονται από αίσθημα ισχυρής κοινωνικής προσφοράς».

Ο διοικητής του νοσοκομείου Σπύρος Αποστολόπουλος, δήλωσε:

«Η σημερινή μέρα δεν αφορά μόνο την ανέγερση ενός σύγχρονου έργου υποδομής, αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα για το τι μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη στρατηγική συνεργασία και τη διαχρονική σύμπραξη, μεταξύ ενός δημόσιου πανεπιστημιακού νοσοκομείου, με έναν φορέα όπως το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο έχει αποδείξει εμπράκτως την αφοσίωσή του στη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Μια συνέργεια, που δεν περιορίζεται μόνο σε υποδομές, αλλά επεκτείνεται σε αξίες και φιλοσοφία, με έναν κοινό στόχο, τη βελτίωση της ζωής του ανθρώπου. Με τη συγκεκριμένη δωρεά, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ενισχύει ουσιαστικά τη λειτουργία του νοσοκομείου μας, δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες για το ιατρικό προσωπικό και συγχρόνως απελευθερώνει πολύτιμους πόρους, για τους ασθενείς μας. Θέλω να εκφράσω τις θερμές μας ευχαριστίες προς τον πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για τη