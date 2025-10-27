Άδ. Γεωργιάδης: Ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης στα ΤΕΠ με «βραχιολάκι» μειώθηκε κατά 65%

Κατά 65% μειώθηκε ο χρόνος παραμονής των ασθενών στις αναμονές των ΤΕΠ, ποσοστό που αντιστοιχεί σε μείωση 3 ωρών και 30 λεπτών, όπως προκύπτει από στοιχεία που παρέθεσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, βάσει έρευνας στην οποία πήραν μέρος τα ΤΕΠ των νοσοκομείων Ευαγγελισμός, Άγιοι Ανάργυροι, Γ. Γεννηματάς, ΚΑΤ, Σισμανόγλειο, Λαϊκό, Πατρών, Αττικόν, Παίδων Αγία Σοφία, Παίδων Αγλαΐα Κυριακού.

«Σήμερα λάβαμε τα πιο πρόσφατα στοιχεία από το σύστημα αναμονών (βραχιολάκι) για τα νοσοκομεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Χάρη στις στοχευμένες παρεμβάσεις και τις οργανωτικές αλλαγές που υλοποιούμε τους τελευταίους μήνες, ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης των ασθενών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών μειώθηκε κατά 65% την περίοδο Φεβρουάριος – Οκτώβριος 2025», όπως αναφέρει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Όπως προσφέρει: «Ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης έχει πλέον διαμορφωθεί στις 3 ώρες και 30 λεπτά, βελτιώνοντας ουσιαστικά την εμπειρία των ασθενών στα επείγοντα. Κάθε βήμα βελτίωσης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας σημαίνει πιο ανθρώπινη φροντίδα, λιγότερη ταλαιπωρία και πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες για όλους.

»Τα αποτελέσματα είναι ηλεκτρονικά καταγεγραμμένα και δεν χωρούν καμία αμφισβήτηση. Χαλάμε το αφήγημα της μιζέριας αλλά δεν θα σταματήσουμε την προσπάθεια μας. Στόχος και καθήκον μας να κάνουμε την ζωή των ασθενών έστω και λίγο καλύτερη!».