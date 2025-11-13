Αδ. Γεωργιάδης για Ελληνίδα που πλήρωσε 845 ευρώ στη Νορβηγία για απονεύρωση: Πάμφθηνες οι ιατρικές πράξεις στην Ελλάδα

Με αφορμή την ανάρτηση μιας Ελληνίδας από τη Νορβηγία στην οποία ανέφερε ότι πλήρωσε 845 ευρώ για μια απονεύρωση, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τόνισε πως «οι περισσότερες ιατρικές αλλά και οι διαγνωστικές πράξεις στην Ελλάδα είναι πάμφθηνες».

«Οι περισσότερες ιατρικές αλλά και οι διαγνωστικές πράξεις στην Ελλάδα είναι πάμφθηνες σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτά δεν τα λέει όμως κανένας εδώ και ο κόσμος δεν το συνειδητοποιεί. Έχουμε οι ίδιοι τελείως λάθος αντίληψη για την πραγματική κατάσταση της Υγείας στη χώρα μας», έγραψε ο κ. Γεωγιάδης.

Στην ανάρτησή της η Ελληνίδα που ζει στη Νορβηγία, υποστήριξε ότι πλήρωσε 9.000 κορώνες (σ.σ. 845 ευρώ) για μία απονεύρωση στο δόντι.

«Με έπιασε ένα μικρό πολιτισμικό σοκ. Γιατί με τόσα λεφτά, παίρνω αεροπλάνο, πάω Ελλάδα, κάνω την απονεύρωση, τρώω και δύο σουβλάκια, και μου μένουν και ρέστα.

Άλλες χώρες έχουν δωρεάν οδοντιατρική περίθαλψη, εδώ άμα σε πιάσει δόντι, αρχίζεις να υπολογίζεις ποιο είναι πιο φτηνό: Να το φτιάξεις, ή να το βγάλεις μόνος σου με τανάλια», γράφει η Αλεξάνδρα Καρρά στην περιγραφή του βίντεο που ανέβασε στο TikTok.

«Πιο πολύ με συμφέρει, να κλείσω εισιτήριο, να πάω Ελλάδα, να κάνω την απονεύρωση, να φάω κι ένα σουβλάκι και να γυρίσω πίσω στη Νορβηγία» λέει χαρακτηριστικά, καταλήγοντας πως αναγκαστικά θα κάνει την απονεύρωση εκεί.