Wall Street: Συνεχίζεται η ανοδική πορεία παρά την αύξηση του πετρελαίου

Συνεχίζεται και την Τρίτη η άνοδος στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, το οποίο διατηρεί την δυναμική από την προηγούμενη συνεδρίαση, παρά την αύξηση της τιμής του πετρελαίου Brent που πέρασε εκ νέου το «ψυχολογικό όριο» των 100 δολαρίων το βαρέλι

Στην κίνηση των δεικτών, ο Dow Jones ενισχύεται 0,19% στις 47.035 μονάδες, ο S&P 500 κερδίζει 0,34% στις 6.721 μονάδες και ο Nasdaq ισχυροποιείται 0,45% στις 22.476 μονάδες.

Οι έντονες διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου και οι επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν συνεχίζουν να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα. Η άνοδος του πετρελαίου της Τρίτης ήρθε έπειτα από δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος υπαινίχθηκε ότι ένας συνασπισμός για την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα στους δημοσιογράφους ότι ορισμένες χώρες είναι «κάτι λιγότερο από ενθουσιώδεις» σχετικά με ένα σχέδιο συνοδείας πετρελαιοφόρων μέσω των Στενών του Ορμούζ. Ο πρόεδρος κάλεσε και άλλα κράτη να «εμπλακούν γρήγορα και με μεγάλο ενθουσιασμό».

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί από την έναρξη των επιθέσεων ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, λόγω ανησυχιών ότι ένα παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να προκαλέσει παγκόσμια διαταραχή στον εφοδιασμό ενέργειας.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στον πόλεμο. Πολλοί αποδίδουν τη συνεχιζόμενη δυναμική της χρηματιστηριακής αγοράς σε μια σχετικά ισχυρή οικονομία, συγκρατημένο πληθωρισμό και ισχυρά εταιρικά κέρδη. Ωστόσο, η πρόεδρος της Bartlett Wealth Management, Χόλι Μαζόκα, δήλωσε τη Δευτέρα ότι «οι κίνδυνοι για αυτή την αναπτυξιακή πορεία αυξάνονται».

«Μπήκαμε σε αυτή τη χρονιά με αρκετά ισχυρές βάσεις, αλλά ειδικά η αγορά εργασίας έχει εξασθενήσει σημαντικά. Έτσι, το μεγάλο ερώτημα για τους επενδυτές αυτή τη στιγμή είναι να είναι ρεαλιστές: οι συνολικοί κίνδυνοι για τη συνέχιση αυτής της αναπτυξιακής πορείας είναι σήμερα υψηλότεροι απ’ ό,τι ήταν πριν από λίγες εβδομάδες», δήλωσε στο CNBC η Μαζόκα.