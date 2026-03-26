Wall Street: Πτωτικό γύρισμα με φόντο την αδιαλλαξία του Ιράν και την άνοδο του πετρελαίου

Σε πτωτική τροχιά βρίσκονται την Πέμπτη οι βασικοί δείκτες του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης επηρεασμένοι από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν τις τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή.

Στην κίνηση των δεικτών, ο Dow Jones υποχωρεί 0,9% στις 46.011 μονάδες, ο S&P 500 διολισθαίνει 1,4% στις 6.495 μονάδες και ο Nasdaq πέφτει 2% στις 21.480 μονάδες.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου αυξήθηκαν την Πέμπτη, ασκώντας πίεση στις μετοχές. Τα συμβόλαια Brent αυξήθηκαν κατά 5%, ξεπερνώντας τα 107 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια West Texas Intermediate ενισχύθηκαν κατά 4%, πάνω από τα 94 δολάρια.

Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε σε ανάρτησή του ότι το Ιράν «καλύτερα να σοβαρευτεί σύντομα, πριν να είναι πολύ αργά». Χαρακτήρισε επίσης τους Ιρανούς διαπραγματευτές «πολύ διαφορετικούς» και «παράξενους», ισχυριζόμενος ότι «εκλιπαρούσαν» τις ΗΠΑ να κάνουν συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος διαρκεί πλέον τέσσερις εβδομάδες.

Μία ημέρα πριν, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν φέρεται να δήλωσε την Τετάρτη σε κρατικά μέσα ότι οι ανώτατες αρχές της χώρας εξετάζουν μια αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά η Τεχεράνη δεν έχει πρόθεση να διεξαγάγει συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Οι χώρες του Κόλπου εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση καταδικάζοντας τα «εγκληματικά» πλήγματα του Ιράν από ιρακινό έδαφος εναντίον των ενεργειακών τους υποδομών. Πρόσθεσαν ότι είναι έτοιμες να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους στο μέλλον.

Σημειώνεται ότι η Wall Street προέρχεται από μια ανοδική συνεδρίαση, θέτοντας τους βασικούς δείκτες σε τροχιά θετικής εβδομάδας, ακόμη και εν μέσω των αντικρουόμενων δηλώσεων από τις ΗΠΑ και το Ιράν σχετικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Tobin Marcus, επικεφαλής πολιτικής και πολιτικών εξελίξεων στις ΗΠΑ στη Wolfe Research, εκτιμά ότι οι πρόσφατες κινήσεις της αγοράς δείχνουν ότι οι επενδυτές ποντάρουν πως το Ιράν μπορεί να είναι εκείνο που «δεν λέει την αλήθεια».

«Οι αγορές φαίνεται να καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το αρνητικό δημόσιο μήνυμα του Ιράν μπορεί να αποτελεί προπέτασμα καπνού για μια πιο συμβιβαστική στάση», ανέφερε. «Δεν είμαστε τόσο σίγουροι, και αυτή η ασάφεια δεν μπορεί να διαρκέσει για πολύ ακόμη, δεδομένου του πενθήμερου τελεσίγραφου του Τραμπ για συνομιλίες.»

Απευθυνόμενος στον Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι οι τιμές του πετρελαίου «δεν έχουν αυξηθεί όσο περίμενα….Όλα θα επιστρέψουν εκεί που ήταν και πιθανότατα χαμηλότερα».

Πάντως, σε γενικές γραμμές, οι αγορές παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, αντιδρώντας σε κάθε ένδειξη προόδου ή κλιμάκωσης του πολέμου με τον δείκτη VIX (μεταβλητότητας) να έχει κερδίσει πάνω από 8%.