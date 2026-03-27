Απώλειες στη Wall Street

Πτωτικά κινούνται οι βασικοί δείκτες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, την Παρασκευή, καθώς το Brent διαμορφώνεται πάνω από τα 110 δολάρια, τα περιστατικά στα Στενά του Ορμούζ εντείνουν τις ανησυχίες των επενδυτών για την προσφορά ενέργειας, και παράλληλα, οι τελευταίες δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δεν κατάφεραν να ενθαρρύνουν τους επενδυτές να στραφούν σε μετοχές.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημειώνει πτώση 0,95% στις 45.522,56 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 υποχωρεί κατά 0,84%, στις 6.422,86 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κινείται πτωτικά κατά 1,15% στις 21.161,607 μονάδες.

Ο S&P κατευθύνεται προς την πέμπτη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση του, με απώλειες άνω του 1%. Ο τεχνολογικός Nasdaq έχει υποχωρήσει πάνω από 2% μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα, ενώ ο Dow Jones των blue-chip κινείται περίπου στα ίδια επίπεδα σε εβδομαδιαία βάση.

Η πτώση της Παρασκευής έρχεται μία ημέρα αφού ο Nasdaq την Πέμπτη εισήλθε σε διόρθωση, έχοντας υποχωρήσει πάνω από 10% από το ιστορικό υψηλό που σημείωσε τον περασμένο Οκτώβριο. Ο Dow συνέχισε να πλησιάζει σε έδαφος διόρθωσης την Παρασκευή, αφού εισήλθε σε αυτό κατά τη διάρκεια της πρωινής συνεδρίασης. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται 9,6% κάτω από το πρόσφατο υψηλό του. Ο S&P 500 βρίσκεται περίπου 8% χαμηλότερα από το ιστορικό του ρεκόρ.

Τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent κινήθηκαν ανοδικ΄λα κατά 2%, ξεπερνώντας τα 110 δολάρια ανά βαρέλι. Τα συμβόλαια West Texas Intermediate (WTI) των ΗΠΑ σημείωσαν άνοδο 3%, φτάνοντας πάνω από τα 97 δολάρια το βαρέλι.

Ο πρόεδρος Τραμπ παρέτεινε την προθεσμία για επίθεση στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν έως τις 6 Απριλίου, λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα μετά την αρχική προθεσμία που έληγε την Παρασκευή.

Αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μια σύγκρουση που έχει οδηγήσει σε εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου, επηρεάζοντας ήδη τους καταναλωτές στα πρατήρια και ενδέχεται να κοστίσει στους Ρεπουμπλικανούς έδρες στις ενδιάμεσες εκλογές.

Μια επίλυση της σύγκρουσης θα αποτελούσε θετικό παράγοντα για το χρηματιστήριο, το οποίο έχει υποχωρήσει από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, η αβεβαιότητα παραμένει για τους επενδυτές, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε αυτή την εβδομάδα στα κρατικά μέσα ότι η Τεχεράνη δεν σκοπεύει να διεξαγάγει συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ακόμη κι αν εξετάζει αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Επιπλέον, η Wall Street Journal μετέδωσε, επικαλούμενη πηγές με γνώση του θέματος, ότι το Πεντάγωνο εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής άλλων 10.000 στρατιωτών στη Μέση Ανατολή.

Τα Στενά του Ορμούζ έχουν κλείσει, σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, το οποίο δήλωσε στα κρατικά μέσα ότι κάθε διέλευση από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό θα αντιμετωπιστεί με σκληρή αντίδραση. Δύο κινεζικά πλοία εμποδίστηκαν να διασχίσουν το Στενό νωρίς την Παρασκευή, ενώ ένα φορτηγό πλοίο με σημαία Ταϊλάνδης που είχε πληγεί στην περιοχή προσάραξε, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα.