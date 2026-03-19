Wall Street: Πετρέλαιο και φόβοι στασιμοπληθωρισμού οδηγούν σε νέα πτώση

Πτωτική πορεία ακολουθούν οι βασικοί δείκτες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης τη στιγμή που οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα ενώ η αγορά παρακολουθεί τις εξελίξεις στον πόλεμο με το Ιράν.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones Industrial Average σημειώνει πτώση 0,85%, στις 45.832,58 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 υποχωρεί κατά 0,72%, στις 6.577 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite υποχωρεί κατά 0,87%, στις 22.959,79 μονάδες.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent, εκτινάχθηκαν κατά 4% στα 112 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια του West Texas Intermediate (WTI) αυξάνονται σχεδόν κατά 1% στα 97 δολάρια το βαρέλι.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι αν δεχτούν επίθεση περισσότερες ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Κατάρ, οι ΗΠΑ θα «καταστρέψουν μαζικά ολόκληρο το κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars».

«Το βασικό δίλημμα της όλης κατάστασης παραμένει το ίδιο: οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν “κερδίσει” τον πόλεμο με συμβατικούς όρους, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει στρατιωτική λύση για τα Στέλλα του Ορμούζ χωρίς την ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων. Αυτό σημαίνει ότι το πέρασμα δεν είναι πιθανό να επιστρέψει στην κανονικότητα χωρίς κάποιο είδος διπλωματικής συμφωνίας (και προς το παρόν δεν φαίνεται να καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση)», δήλωσε στο CNBC ο Adam Crisafulli της Vital Knowledge.

Με την κυκλοφορία στο κρίσιμο πέρασμα των Στενών του Ορμούζ να έχει ουσιαστικά παγώσει, οι ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ολλανδίας και της Ιαπωνίας δήλωσαν σε κοινή ανακοίνωση την Πέμπτη την «ετοιμότητά τους να συμβάλουν σε κατάλληλες προσπάθειες για τη διασφάλιση ασφαλούς διέλευσης μέσω του Στενού».

Οι μετοχές της Micron Technology δέχθηκαν πιέσεις, σημειώνοντας πτώση 4%. Οι αναλυτές της Citi απέδωσαν την κίνηση κυρίως σε κατοχύρωση κερδών, δεδομένου ότι η έλλειψη προσφοράς μνήμης είχε βοηθήσει την εταιρεία ημιαγωγών να σχεδόν τριπλασιάσει τα έσοδά της στο πιο πρόσφατο τρίμηνο.

Σημειώνεται ότι η Wall Street προέρχεται από μια πολύ κακή συνεδρίαση. Την Τετάρτη, ο δείκτης Dow Jones κατρακύλησε σε νέο χαμηλό έτους. Ο δείκτης, έκλεισε επίσης κάτω από τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών, ένα τεχνικό επίπεδο που υποδηλώνει ότι η μακροπρόθεσμη τάση έχει γίνει αρνητική.

Η πτώση ήρθε μετά από μια απροσδόκητα υψηλή έκθεση για τις τιμές παραγωγού και αυξημένες προσδοκίες πληθωρισμού από την Fed, εντείνοντας τους φόβους ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει την οικονομία των ΗΠΑ σε ένα σενάριο στασιμοπληθωρισμού, δηλαδή περίοδο χαμηλής ανάπτυξης και υψηλών πληθωριστικών πιέσεων.

Αυτό μείωσε επίσης τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων, παρόλο που η Fed έχει σηματοδοτήσει ότι μία μείωση εξακολουθεί να αναμένεται φέτος. Οι αγορές αποτιμούσαν τελευταία σχεδόν 70% πιθανότητα η κεντρική τράπεζα να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια το 2026, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.