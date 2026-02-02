Wall Street: Oracle, Amazon και Alphabet οδηγούν σε άνοδο τον S&P 500 και τον Nasdaq

Ανοδικά κινούνται τη Δευτέρα, στην πρώτη συνεδρίαση του Φεβρουαρίου, οι βασικοί δείκτες του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, με τους επενδυτές να μην δίνουν μεγάλη σημασία στις πρόσφατες απώλειες του αργύρου αλλά και του bitcoin.

Ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς, S&P 500 κινείται ανοδικά κατά 0,73%, στις 6.990,85 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq διαμορφώνεται στις 23.671,984 μονάδες, με άνοδο 0,90%. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει άνοδο 1,07%, στις 49.417,82 μονάδες.

Οι τεχνολογικές μετοχές παρουσίασαν άνοδο μετά την ανακοίνωση της Oracle που εξειδικεύεται και στα data center ότι θα συγκεντρώσει έως και 50 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη πρόσθετης χωρητικότητας για τους πελάτες cloud.

Το bitcoin έπεσε κάτω από τα 80.000 δολάρια για πρώτη φορά από τον Απρίλιο, ένα σημάδι ότι οι επενδυτές ανέλαβαν περισσότερους κινδύνους μετά τις απότομες πτώσεις του χρυσού και του αργύρου την Παρασκευή.

Το ασήμι, το οποίο έχει υπερδιπλασιαστεί τους τελευταίους 12 μήνες, έπεσε κατά περίπου 30% την Παρασκευή. Αυτό σηματοδότησε την χειρότερη ημερήσια απόδοση του μετάλλου από το 1980. Ο χρυσός επίσης έπεσε κατά περίπου 10%.

Το κρυπτονόμισμα, καθώς και τα δύο μέταλλα, ανέκαμψαν αργότερα από τα αντίστοιχα χαμηλά επίπεδα της Δευτέρας, γεγονός που συνέβαλε στη μείωση των απωλειών στις μετοχές και στην άμβλυνση του κλίματος αποφυγής κινδύνου. Το Bitcoin διαπραγματεύτηκε τελευταία πάνω από τα 77.000 δολάρια, ενώ ο χρυσός και ο άργυρος σημείωσαν πτώση 3% και 6% αντίστοιχα.

Η Wall Street έστρεψε επίσης την προσοχή της στην Nvidia, καθώς προέκυψαν ερωτήματα σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Η Wall Street Journal ανέφερε, επικαλούμενη πληροφορίες ότι τα σχέδια της Nvidia να επενδύσει 100 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI είχαν σταματήσει, με στελέχη της εταιρείας κατασκευής τσιπ να εκφράζουν αμφιβολίες για τη συμφωνία. Οι μετοχές της Nvidia κατόπιν αυτών σημείωσαν πτώση 1%.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία περισσότερες από 100 εταιρείες του S&P 500 αναμένεται να δημοσιεύσουν τα αποτελέσματά τους αυτή την εβδομάδα. Σε αυτές περιλαμβάνονται η Amazon.και η Alphabet, μητρική της Google. Πάντως, οι μετοχές και των δύο εταιρειών σημείωσαν άνοδο τη Δευτέρα. Η συνολική περίοδος δημοσίευσης των αποτελεσμάτων ήταν μέχρι στιγμής ισχυρή, αλλά υπήρξαν ορισμένες σημαντικές πωλήσεις μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένης της Microsoft.

Οι αναλυτές της Deutsche Bank σημείωσαν αυτό το Σαββατοκύριακο ότι η αύξηση των κερδών είναι σε καλό δρόμο για να είναι η ισχυρότερη των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Τη Δευτέρα, η Disney δημοσίευσε κέρδη που ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών. Ωστόσο, η μετοχή της εταιρείας σημείωσε πτώση 6%.

Η Wall Street αναμένει επίσης την δημοσίευση της έκθεσης για την απασχόληση στις ΗΠΑ τον Ιανουάριο, η οποία αναμένεται την Παρασκευή το πρωί. Οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Dow Jones αναμένουν ότι τον περασμένο μήνα προστέθηκαν 55.000 θέσεις εργασίας.