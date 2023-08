Wall Street: Οι κινήσεις του Big Short

H στήλη παρακολουθεί ανά εξάμηνο τις χρηματιστηριακές κινήσεις ενός σπουδαίου επενδυτικού γκουρού, όπως είναι ο Michael Burry, που είχε προβλέψει την κρίση των τιτλοποιημένων ενυπόθηκων δανείων το 2008 και είχε λάβει τότε μεγάλες θέσεις short. Η επιτυχία του, έγινε σενάριο στην κινηματογραφική ταινία του 2015, «Big Short».

Ο Michael Burry και η Scion Asset Management, φημίζονται στις αγορές για τον εντοπισμό τόσο των μετοχών που θα κινηθούν ανοδικά, όσο και αυτών που είναι για διάφορους λόγους υπερτιμημένες, απέναντι στις οποίες κινείται με επιθετικές πωλήσεις και short τοποθετήσεις. Με πιο γνωστές τις πρόσφατες κινήσεις του απέναντι στην ARK Invest και στις επενδύσεις στον κλάδο της ψηφιακής τεχνολογίας της CEO και CIO του fund Cathie Wood.

H Scion Asset Management κατά η διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2023, ρευστοποίησε πλήρως τις θέσεις της στην κινεζική εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου JD.com, Inc / Jingdong, που είναι γνωστότερη στο ευρύ επενδυτικό κοινό σαν Joyboy και 360buy. H επένδυση στη μετοχή της JD.com ήταν αποτυχημένη αφού προκάλεσε ζημίες της τάξης του -13%. Η αποχώρηση της Scion από το μετοχικό κεφάλαιο της JD.com, έχει προκαλέσει έκπληξη στην επενδυτική κοινότητα αφού έχει ικανοποιητικές δείκτες. Έχει Ρ/Ε 20,90, τιμή προς λογιστική αξία στο 1,88 και τιμή προς πωλήσεις στο 0,38. Στη μετοχή της JD.com, παραμένουν πιστοί άλλοι επιφανείς και κορυφαίοι Αμερικανοί επενδυτές όπως είναι ο Chase Coleman με ποσοστό άνω του 1,5%, η Dodge & Cox, ο Chris Davis, ο Ken Fisher και ο Ron Baron.

Η δεύτερη σημαντική ρευστοποίηση του Michael Burry, ήταν αυτή της Alibaba (BABA). H πλήρης αποχώρηση της Scion από τη μετοχική βάση της Alibaba, συνοδεύτηκε και αυτή από ζημίες της τάξης του -9,56%. Το Ρ/Ε της μετοχής ανέρχεται στο 20,28, η τιμή προς λογιστική αξία βρίσκεται στο 1,69 και η τιμή προς τις πωλήσεις στο 1,90. Στη μετοχή που θεωρείται υποτιμημένη, ο David Herro έχει ποσοστό 1,5% και ακολουθούν και άλλοι smart επενδυτές όπως είναι η PRIMECAP Management, η Dodge & Cox, η Fisher, ο Steven Cohen και οι Baron & Daniel Loeb.

Θα περιμένουμε μέχρι το τέλος του έτους για να δούμε αν αυτό το stop loss της Scion Asset Management στις μετοχές της Alibaba και της JD.com, ήταν μια ακόμα ευφυής επενδυτική κίνηση ή όχι.

H Scion προχώρησε και σε αγορές μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2023. Πήρε μετοχικές θέσεις στην Expedia Group (EXPE), που εμφανίζει Ρ/Ε 19,63, τιμή προς λογιστική αξία 9,16 και τιμή προς πωλήσεις στο 1,40. Η επένδυση στην Expedia αναλογεί στο 0,65% του ενεργητικού του fund. H Expedia έχει κεφαλαιοποίηση $16 δισ. και διαθέτει τέσσερις από τις μεγαλύτερες τουριστικές πλατφόρμες του πλανήτη, όπως είναι η Vrbo, η Travelocity, η Trivago και η Orbitz.

Η Scion ενέταξε στο χαρτοφυλάκιο της και την Charter Communications (CHTR), με ποσοστό της τάξης του 0,53%. H Charter που δραστηριοποιείται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και των μέσων μαζικής ενημέρωσης αποτιμάται στα $64 δισ., έχει Ρ/Ε 14,33, τιμή προς λογιστική αξία 6,10 και τιμή προς πωλήσεις 1,22. Οι μεγαλύτεροι “smart” επενδυτές στη μετοχή της CHTR είναι η Dodge & Cox, o Warren Buffet και ο Richard Pzena.

Οι υπόλοιπες αγορές που πραγματoποίησε η Scion μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2023, αφορούσαν τις μετοχές της Generac Holdings Inc. (GNRC), της CVS Health Corp. (CVS) της MGM Resorts International (MGM). Μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα ρευστοποίησε θέσεις στην Zoom Video Communications Inc. (ZM), στην Capital One Financial Corp. (COF) and Sibanye Stillwater Ltd. (SBSW).

Η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου της Scion Asset Management, ανέρχεται στα $1,74 που κατανέμονται ανάμεσα σε 33 διαφορετικές μετοχές. Ραντεβού με τα αποτελέσματα των κινήσεων του «Big Short» στο τέλος του έτους.