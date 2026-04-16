Wall Street: Μεικτά πρόσημα με τον S&P 500 και τον Nasdaq σε νέα ιστορικά υψηλά

Σε νέα ιστορικά υψηλά διαμορφώνονται μέχρι στιγμής ο ευρύτερος δείκτης του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, S&P 500 και ο τεχνολογικός Nasdaq Composite μετά τη δήλωση Τραμπ ότι ο πόλεμος πλησιάζει στο τέλος του.

Ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,09%, στις 7.029,29 μονάδες, ο Nasdaq σημειώνει κέρδη 0,19%, στις 24.060,4361 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average καταγράφει οριακή πτώση κατά 0,03% στις 48.448,31 μονάδες.

Ωστόσο, οι δείκτες εξακολουθούν να οδεύουν προς ισχυρά εβδομαδιαία κέρδη, καθώς ο S&P 500 και ο Nasdaq έχουν σημειώσει άνοδο περίπου 3% και πάνω από 4% αντίστοιχα, ενώ ο Dow έχει ενισχυθεί κατά 1%.

Ο S&P 500 και ο Nasdaq πέτυχαν σημαντικά ορόσημα την Τετάρτη, με τον πρώτο να κλείνει πάνω από τις 7.000 μονάδες για πρώτη φορά και τον δεύτερο να καταγράφει το πρώτο του κλείσιμο πάνω από τις 24.000 μονάδες.

Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε και την παύση των επιθέσεων του Ισραήλ στον Λίβανο, που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έναρξη διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου.

Για την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, ένας δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων συζητείται, αλλά δεν έχει ακόμη προγραμματιστεί επίσημα, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Οι μετοχές έχουν σημειώσει άνοδο τις τελευταίες ημέρες λόγω των ελπίδων για μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Ο S&P 500 ξεκίνησε την εβδομάδα διαγράφοντας όλες τις απώλειες από την αρχή του πολέμου με το Ιράν. Την Τετάρτη, ο Nasdaq κατέγραψε την 11η συνεχόμενη ημέρα ανόδου — το μεγαλύτερο ανοδικό σερί του από τις 8 Νοεμβρίου 2021.

«Βασικά έχουμε επιστρέψει εκεί που βρισκόμασταν στα τέλη Φεβρουαρίου όσον αφορά τους δείκτες επενδυτικού κλίματος και τις αποτιμήσεις», δήλωσε ο Tim Hayes, κορυφαίος στρατηγικός αναλυτής της Ned Davis Research, στο CNBC. «Αν πρόκειται να συνεχίσουμε ανοδικά, πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε διεύρυνση της ανόδου και όχι να αφορά μόνο τον Nasdaq.»

Ωστόσο, ο Hayes υιοθέτησε και έναν πιο επιφυλακτικό τόνο, επισημαίνοντας ότι οι επενδυτές ίσως σπεύδουν υπερβολικά να μπουν σε μια ανοδική αγορά.«Πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να επανέλθουμε μαζικά στην αγορά», πρόσθεσε. «Υπάρχει μια γρήγορη επιστροφή σε πολλές από αυτές τις μετοχές, αλλά θα έχει συνέχεια; Θα διευρυνθεί; Αυτό μένει να φανεί.»