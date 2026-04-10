Wall Street: Μεικτά πρόσημα με πορεία προς θετική εβδομάδα ελέω εκεχειρίας

Με μεικτά πρόσημα κινούνται οι βασικοί δείκτες του Χρηματιστηρίου της. Νέας Υόρκης.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 σημειώνει μικρή πτώση κατά 0,09%, στις 6.818,19 μονάδες, ωστόσο βρίοσκεται σε τροχιά για ένα ισχυρό εβδομαδιαίο κέρδος, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν την εύθραυστη δίμηνη εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Ο τεχνολογικός Nasdaq Composite καταγράφει άνοδο 0,26%, στις 22.878,054 μονάδες, ενισχυμένος από τα κέρδη σε βασικές μετοχές ημιαγωγών όπως η Nvidia και η Broadcom. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones Industrial Average υποχωρεί κατά 0,58%, στις 487.907,62 μονάδες.

Ο S&P 500 δείκτης έχει σημειώσει άνοδο, περίπου, 4% αυτή την εβδομάδα, καταγράφοντας την καλύτερη εβδομαδιαία επίδοση από τον περασμένο Μάιο. Ο Dow Jones έχει κερδίσει πάνω από 3% μέχρι στιγμής μέσα στην εβδομάδα, ενώ ο Nasdaq οδεύει προς άνοδο 5%.

Ο πληθωρισμός βρέθηκε στο επίκεντρο των επενδυτών αυτή την εβδομάδα, καθώς αξιολογούσαν μια σειρά από βασικές εκθέσεις εν μέσω ανησυχιών ότι οι αυξανόμενες τιμές ενέργειας, που προκλήθηκαν από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, θα επηρεάσουν την οικονομία των ΗΠΑ.

Η έκθεση για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) του Μαρτίου έδειξε ότι ο πληθωρισμός κινήθηκε σύμφωνα με τις προσδοκίες, φτάνοντας το 0,9% για τον μήνα και το 3,3% σε ετήσια βάση. Σε αυτό περιλαμβάνεται άνοδος 10,9% στο κόστος ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, αν εξαιρεθούν οι τιμές ενέργειας, η έκθεση έδειξε ότι ο πληθωρισμός ήταν συγκρατημένος τον περασμένο μήνα. Ο δομικός CPI αυξήθηκε μόλις κατά 0,2% για τον μήνα και 2,6% σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν, χαμηλότερα από τις προσδοκίες. Ο πληθωρισμός είχε παραμείνει «επίμονος» στο 3% πριν από τον πόλεμο ΗΠΑ - Ιράν.

O πόλεμος, όμως, έχει οδηγήσει σε αύξηση των φόβων για τον πληθωρισμό. Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή, οι καταναλωτές αναμένουν ότι ο πληθωρισμός θα φτάσει το 4,8% μέσα στον επόμενο χρόνο, αυξημένος κατά μία ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με τον Μάρτιο.

«Δεδομένου ότι τα Στενά του Ορμούζ παρέμειναν κλειστά για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να αναμένουμε μία ή δύο ακόμη αυξημένες μετρήσεις πληθωρισμού, λόγω των υπηρεσιών μεταφορών και ορισμένων κατηγοριών διαρκών αγαθών. Οι δευτερογενείς επιπτώσεις πιθανότατα θα προσθέσουν ακόμη 0,2% τους επόμενους μήνες», δήλωσε ο Jeffrey Roach, επικεφαλής οικονομολόγος της LPL Financial. «Η Fed είναι σαφώς σε στάση αναμονής για τις επόμενες συνεδριάσεις.»

Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από την επαναλειτουργία του στενού επηρέαζε την αγορά. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate διαπραγματεύονταν πάνω από τα 98 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent βρισκόταν πάνω από τα 96 δολάρια το βαρέλι.