Μεικτά πρόσημα στη Wall Street

Με μεικτά πρόσημα κινούνται οι βασικοί δείκτες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, καθώς οι επενδυτές ήλπιζαν ότι τελικά θα επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 κινείται οριακά ανοδικά, κατά 0,42%, στις 6.846 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite καταγράφει άνοδο 0,65%, στις 23.046,869 μονάδες.Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones Industrial Average χάνει 0,01%, στις 47.910,57 μονάδες.

Παρότι οι μετοχές τεχνολογίας ενίσχυσαν την αγορά, με τις Oracle και Palantir Technologies να καταγράφουν σημαντική άνοδο, η Goldman Sachs αποτέλεσε αρνητική εξαίρεση στη συνεδρίαση. Η μετοχή της υποχώρησε κατά 3%, παρά τα συνολικά ισχυρά κέρδη της τράπεζας.

Οι εξελίξεις αυτές ήρθαν μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, με τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν το Σαββατοκύριακο να λήγουν χωρίς συμφωνία.

Το αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate αυξήθηκε κατά 6%, ξεπερνώντας τα 102 δολάρια το βαρέλι, ενώ το διεθνές Brent ενισχύθηκε επίσης κατά 6%, πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Διαμεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και την Τουρκία θα συνεχίσουν τις συνομιλίες με τις δύο χώρες τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με το πρακτορείο Axios, που επικαλείται περιφερειακή πηγή και Αμερικανό αξιωματούχο.

Ο Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε τον ναυτικό αποκλεισμό μετά την αποτυχία των συνομιλιών, εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικών επιθέσεων, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται αξιωματούχους με γνώση της κατάστασης.

«Οι επενδυτές επιστρέφουν πλέον στην αρχή για να επαναξιολογήσουν τη δίκαιη αξία των μετοχών, καθώς είναι σαφές ότι δεν υπάρχει άμεσο τέλος στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Clark Bellin, πρόεδρος και επικεφαλής επενδύσεων της Bellwether Wealth. «Τα Στενά του Ορμούζ είναι καθοριστικά για τις τιμές πετρελαίου και τη συνολική ψυχολογία της αγοράς, και είναι σαφές ότι θα υπάρξει περαιτέρω ένταση γύρω από αυτή τη θαλάσσια οδό μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αυτή την εβδομάδα».

Οι ελπίδες για γρήγορο τέλος του πολέμου βοήθησαν και τους τρεις βασικούς δείκτες να καταγράψουν την καλύτερη εβδομάδα τους από τον Νοέμβριο, μετά την ανακοίνωση δίμηνης εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 3,6% την περασμένη εβδομάδα, ενώ ο Nasdaq σημείωσε άνοδο περίπου 4,7%. Ο Dow κατέγραψε κέρδη 3%.