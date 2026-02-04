Wall Street: Μεικτά πρόσημα και νέες πιέσεις στις Big Tech 

Οι επενδυτές συνέχισαν να απομακρύνονται και την Τετάρτη από τις μετοχές του τεχνολογικού κλάδου και ταυτόχρονα να προσπαθούν να αξιολογήσουν τα στοιχεία για την αγορά εργασίας.

Οι κινήσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα την άνοδο του βιομηχανικού δείκτη Dow Jones κατά 0,02%, στις 49.232,59 μονάδες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 κινείται πτωτικά κατά 1,09%, στις 6.842,12 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq καταγράφει απώλειες 2,38%, στις 22.711,141 μονάδες.

Οι μετοχές της Advanced Micro Devices υποχωρούν κατά 14% μετά την απογοητευτική πρόβλεψη για το πρώτο τρίμηνο, που εξέφρασαν ορισμένοι αναλυτές, επιτείνοντας την πρόσφατη πίεση που παρατηρείται στον τομέα της τεχνολογίας. Άλλες μετοχές του κλάδου, όπως η Broadcom και η Micron Technology, σημείωσαν επίσης πτώση. Η πρώτη υποχώρησε 3%, ενώ η δεύτερη 8%.

Οι μετοχές εταιρειών λογισμικού συνέχισαν επίσης να αντιμετωπίζουν πιέσεις. Η Oracle και η CrowdStrike επέκτειναν τις απώλειές τους. Συγκεκριμένα η Oracle υποχώρησε 3%, ενώ η CrowdStrike έχασε περισσότερο από 1%.

«Η εμπορία τεχνολογίας GenAI δεν είναι πλέον μονόδρομος. Έχουμε περάσει από το “αγοράζουμε τα πάντα” στο “δεν μπορούν να κερδίσουν όλοι”, δήλωσε ο Peter Boockvar, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της One Point BFG Wealth Partners. «… ευτυχώς μέχρι στιγμής οι επενδυτές έχουν βρει άλλα πράγματα να αγοράσουν, όπως μετοχές του S&P 500, μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης και σίγουρα διεθνείς μετοχές», πρόσθεσε.

Η Amgen ήταν μεταξύ των εταιρειών που οδήγούντην υπεραπόδοση του Dow jones. Η μετοχή της εταιρείας βιοτεχνολογίας σημείωσε άνοδο 6% μετά την ανακοίνωση καλύτερων από τα αναμενόμενα κερδών και εσόδων για το τέταρτο τρίμηνο.

Επίσης, η βιομηχανική μετοχή Caterpillar σημείωσε άνοδο 1%, σηματοδοτώντας ότι οι επενδυτές συνέχιζαν να στρέφονται προς μετοχές με μεγαλύτερη αξία.

Την Τετάρτη δημοσιεύτηκε και η μηνιαία αναφορά για τις μισθοδοσίες στον ιδιωτικό τομέα για τον Ιανουάριο, η οποία έδειξε αύξηση μόλις 22.000 θέσεων εργασίας για το μήνα. Αυτό είναι κάτω από την αύξηση των 45.000 θέσεων εργασίας που είχαν προβλέψει οι οικονομολόγοι που συμετείχαν σε έρευνα από το Dow Jones.

Η δημοσίευση αυτή προηγείται συνήθως της έκθεσης του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας για τις μισθοδοσίες εκτός του αγροτικού τομέα, αλλά αυτή δεν θα δημοσιευθεί αυτή την εβδομάδα λόγω της μερικής διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης.

Η διακοπή λειτουργίας, που ξεκίνησε το Σάββατο, έληξε επίσημα την Τρίτη, όταν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε νόμο για τη χρηματοδότηση.

Όλα τα βλέμματα είναι τώρα στραμμένα στην Alphabet, καθώς η εταιρεία αναμένεται να ανακοινώσει τα κέρδη της σήμερα, μετά το κλείσιμο της αγοράς. Τα τριμηνιαία αποτελέσματα της Amazon, αναμένεται να ανακοινωθούν την Πέμπτη.