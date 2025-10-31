Wall Street: Μεικτά πρόσημα και νέα άνοδος των Big Tech

Με μεικτά πρόσημα κινούνται την Παρασκευή, στην τελευταία συνεδρίαση του Οκτωβρίου οι τρεις βασικοί δείκτες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Ο S&P 500 σημειώνει άνοδο 0,24% στις 6.838,46 μονάδες και ο Nasdaq Composite σημειώνει άνοδο 0,59% στις 23.720,663 μονάδες καθώς τα ισχυρά τριμηνιαία αποτελέσματα του τεχνολογικού γίγαντα Amazon ενίσχυσαν την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην τεχνητή νοημοσύνη. Αντίθετα, ο δείκτης Dow Jones Industrial Average κινείται πτωτικά κατά 0,04%, στις 47.500,74 μονάδες.

Οι μετοχές της Amazon σημείωσαν άνοδο 10% μετά την ανακοίνωση της μεγάλης εταιρείας του ηλεκτρονικού εμπορίου ότι τα έσοδα της μονάδας cloud computing αυξήθηκαν κατά 20% το τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της Wall Street. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Andy Jassy, δήλωσε ότι η AWS «αναπτύσσεται με ρυθμό που δεν έχουμε δει από το 2022» και ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη και η βασική υποδομή γνωρίζουν «ισχυρή» ζήτηση.

«Η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης αυξάνεται, γεγονός που καθιστά τις επιχειρηματικές επενδύσεις στην ανάπτυξη της υπολογιστικής ισχύος και της λειτουργικότητας του Gemini αξιόλογες. Αυτό θα είναι ένα βασικό μέτρο για το μέλλον, καθώς τώρα έχουμε δεσμεύσει περισσότερα από 600 δισεκατομμύρια δολάρια σε δαπάνες CAPEX για το επόμενο έτος», δήλωσε ο Brian Mulberry, διαχειριστής χαρτοφυλακίου πελατών στη Zacks Investment Management, στο CNBC.

Τοποθετήσεις στις Big Tech

Οι επενδυτές της Wall Street τοποθετήθηκαν σε μετοχές και άλλων εταιρειών που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη, ακολουθώντας τα αποτελέσματα της Amazon. Οι κορυφαίες εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης Oracle και Nvidia σημειώνουν άνοδο περίπου 1%, ενώ η εταιρεία λογισμικού Τεχνητής Νοημοσύνης Palantir σημειώνει άνοδο άνω του 2%.

«Οι επενδυτές θα παρακολουθούν πώς αυτές οι δαπάνες θα επιστρέψουν σε κάθε εταιρεία με τη μορφή αυξανόμενων πωλήσεων Τεχνητής Νοημοσύνης», δήλωσε ο Mulberry.

Βοηθώντας την ευρύτερη αγορά την Παρασκευή, ο γίγαντας του streaming Netflix σημειώνει άνοδο άνω του 3% μετά την ανακοίνωση της εταιρείας για διαίρεση των μετοχών (split) σε αναλογία 10 προς 1. Η κατασκευάστρια ηλεκτρικών οχημάτων Tesla βλέπει τις μετοχές της να σημειώνουν άνοδο 3%.

Οι μετοχές βγαίνουν από μια υποτονική συνεδρίαση, καθώς όλοι οι δείκτες αναφοράς έκλεισαν την Πέμπτη στο κόκκινο. Η αγορά έπεσε λόγω των απωλειών σε μετοχές μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας, όπως η Meta Platforms, η Microsoft και η Nvidia, εν μέσω ανησυχιών των επενδυτών για την αύξηση των δαπανών για Τεχνητή Νοημοσύνη. Η Meta κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια απώλεια των τελευταίων τριών ετών.

Ωστόσο, οι ανησυχίες για την πιθανότητα ενός ολοκληρωτικού εμπορικού πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας κατεστάλησαν την Πέμπτη, αφού ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ κατέληξαν σε ετήσια εμπορική εκεχειρία μετά τη συνάντησή τους στη Νότια Κορέα.

Ο Τραμπ συμφώνησε να μειώσει κατά 10% τους δασμούς στην Κίνα που σχετίζονται με τη φαιντανύλη, με άμεση ισχύ. Αυτό μείωσε τους συνολικούς δασμούς στα κινεζικά προϊόντα σε περίπου 47%. Το Πεκίνο, εν τω μεταξύ, συμφώνησε σε μια ετήσια παύση των ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών που ανακοίνωσε νωρίτερα αυτό το μήνα. Ωστόσο, άλλα θέματα διαμάχης, όπως η εξαγωγή των προηγμένων τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης της Nvidia και η εκποίηση των δραστηριοτήτων της TikTok στις ΗΠΑ, παρέμειναν άλυτα.

Θετική εβδομάδα για τη Wall Steet

Οι τρεις κύριοι δείκτες μετοχών των ΗΠΑ είναι σε θετική πορεία για να κλείσουν μια επιτυχημένη εβδομάδα και μήνα. Ο S&P 500 έχει κερδίσει σχεδόν 1% μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα, ενώ ο Nasdaq και ο Dow, με μεγάλη συμμετοχή εταιρειών τεχνολογίας, έχουν σημειώσει άνοδο άνω του 2% και σχεδόν 1% αντίστοιχα, από την αρχή της εβδομάδας.

Ο Οκτώβριος — ο οποίος έχει σημειώσει μερικές από τις μεγαλύτερες ημερήσιες απώλειες στην ιστορία των χρηματιστηριακών αγορών — έχει δει τον S&P 500 να ανεβαίνει περισσότερο από 2% κατά τη διάρκεια του μήνα. Ο Nasdaq έχει σημειώσει άνοδο περίπου 5%, ενώ ο Dow με 30 μετοχές έχει σημειώσει άνοδο περισσότερο από 2% από την αρχή του μήνα. Ο Dow βρίσκεται σε πορεία για τον έκτο συνεχόμενο θετικό μήνα για πρώτη φορά από το 2018.