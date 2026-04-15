Μεικτά πρόσημα στη Wall Street

Με μεικτά πρόσημα κινούνται την Τετάρτη οι βασικοί δείκτες του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης. Ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς S&P 500 σημειώνει άνοδο 0,45% στις 6.998,48 μονάδες, πλησιάζοντας σε νέο ιστορικό ενδοσυνεδριακό υψηλό, καθώς οι επενδυτές παραμένουν αισιόδοξοι για ένα πιθανό σύντομο τέλος του πολέμου με το Ιράν.

Ο τεχνολογικός Nasdaq Composite ενισχύεται κατά 1,05%, στις 23.980,257 μονάδες, ενώ ο βιομηαχανικός δείκτης Dow Jones Industrial Average υυποχωρεί κατά 0,40% στις 48.341,09 μονάδες.

Η Broadcom είναι ένας από τους βασικούς κερδισμένους της συνεδρίασης, σημειώνοντας μέχρι στιγμής, άνοδο 3%. Αυτό ακολουθεί την επέκταση της συνεργασίας της Meta Platforms με την Broadcom για την ανάπτυξη προσαρμοσμένων chips με χρήση της τεχνολογίας της εταιρείας κατασκευής ημιαγωγών.

Οι τρεις βασικοί δείκτες είχαν ήδη καταγράψει σημαντικά κέρδη στην προηγούμενη συνεδρίαση, και ο S&P 500 βρίσκεται πλέον μόλις 0,1% κάτω από το ιστορικό υψηλό των 7.002,28 μονάδων, που καταγράφηκε στις 28 Ιανουαρίου. Η Τρίτη ήταν η ένατη ανοδική συνεδρίαση στις τελευταίες δέκα για τον δείκτη, ενώ ο τεχνολογικά προσανατολισμένος Nasdaq κατέγραψε επίσης τη δέκατη συνεχόμενη ημέρα ανόδου.

Αυτό συνέβη αφού η άνοδος του S&P 500 τη Δευτέρα εξάλειψε τις απώλειες που είχαν σημειωθεί από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Οι traders ώθησαν τις μετοχές υψηλότερα λόγω της πιθανότητας να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Μάλιστα, ο Τραμπ έδωσε ελπίδα στους επενδυτές ότι ο πόλεμος ίσως δεν διαρκέσει πολύ ακόμη.

«Δεν νομίζω ότι έχουμε τελειώσει ακόμη με τη σύγκρουση. Υπάρχουν ακόμη πολλές ανησυχίες», δήλωσε ο Brent Schutte, επικεφαλής επενδύσεων της Northwestern Mutual Wealth Management, στο CNBC. Και πρόσθεσε «…παρ΄όλα αυτά, πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετές μακροπρόθεσμες ευκαιρίες για τους επενδυτές… τώρα βλέπουμε τους επενδυτές να επιστρέφουν στις προτιμήσεις τους, κάτι που, ειδικά για μεσοπρόθεσμους ως μακροπρόθεσμους επενδυτές, σημαίνει ότι οι ευκαιρίες βρίσκονται σε τομείς που δεν είχαν αποδώσει τόσο καλά τα τελευταία χρόνια σε αυτή τη στενή αγορά, όπως είχε διαμορφωθεί».