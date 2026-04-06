Wall Street: Κέρδη με φόντο πιθανή εκεχειρία στη Μέση Ανατολή

Ανοδικά κινούνται οι βασικοί δείκτες του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης τη Μ. Δευτέρα, μετά από μία θετική εβδομάδα και ενώ οι τιμές του πετρελαίου, παρουσίασαν έντονες διακυμάνσεις, με τους επενδυτές να αξιολογούν τις πιθανότητες ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να λήξει σύντομα.

Ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς S&P 500 ενισχύεται κατά 0,30%, στις 6.602,74 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite καταγράφει άνοδο 0,36%, στις 21.958,134 μονάδες, Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones Industrial Average κερδίζει 0,25% στις 46.619,18 μονάδες.

Το αμερικάνικο ειδησεογραφικό πρακτορείο Axios ανέφερε ότι οι ΗΠΑ, το Ιράν και μια ομάδα περιφερειακών διαμεσολαβητών συζητούν όρους για μια πιθανή εκεχειρία 45 ημερών που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μόνιμο τέλος του πολέμου, αν και οι πιθανότητες επίτευξης ακόμη και μιας μερικής συμφωνίας πριν από την προθεσμία της Τρίτης ήταν περιορισμένες. Το Reuters μετέδωσε επίσης ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν λάβει ένα σχέδιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, το οποίο, εάν συμφωνηθεί, θα οδηγήσει σε άμεση κατάπαυση του πυρός και στο άνοιγμα του Στενό του Ορμούζ.

«Καθώς η σύγκρουση με το Ιράν εισέρχεται στην έκτη εβδομάδα της, η σταθερή ανησυχία για το πόσος χρόνος θα χρειαστεί ώστε να επιτευχθεί μια αποτελεσματική λύση πιθανότατα θα συνεχίσει να αποτελεί αρνητικό παράγοντα για την αγορά», δήλωσε ο John Stoltzfus, επικεφαλής επενδυτικός στρατηγικός της Oppenheimer Asset Management.

«Παραμένουμε θετικοί στις προοπτικές μας για τις αγορές και την οικονομία των ΗΠΑ φέτος, με τη “ανθεκτικότητα” που προσφέρει στην αγορά αρκετές ευκαιρίες για να ξεπεράσει το λεγόμενο “τείχος ανησυχίας”», πρόσθεσε.

Η Wall Street προέρχεται από μια ισχυρή επίδοση την περασμένη εβδομάδα, με τον S&P 500 να ενισχύεται κατά 3,4%. Η άνοδος αυτή έβαλε τέλος σε ένα σερί πέντε εβδομάδων απωλειών και αποτέλεσε την καλύτερη εβδομαδιαία επίδοση του δείκτη από τα τέλη Νοεμβρίου.

Οι δείκτες Dow και Nasdaq τερμάτισαν επίσης τις δικές τους πτωτικές πορείες πέντε εβδομάδων. Ο πρώτος ενισχύθηκε κατά 3% σε εβδομαδιαία βάση, ενώ ο δεύτερος σημείωσε άνοδο 4,4%.

Ωστόσο, τα κέρδη αυτά δεν επιτεύχθηκαν εύκολα. Οι βασικοί δείκτες παρουσίασαν έντονες διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν τις εξελίξεις στον πόλεμο ΗΠΑ–Ιράν και προσπαθούσαν να εκτιμήσουν πότε μπορεί να λήξει η σύγκρουση.

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν έντονα στην αρχή της εβδομάδας. Το αμερικανικό West Texas Intermediate για τον Μάιο σημείωνε τελευταία άνοδο 0,7%, ξεπερνώντας τα 112 δολάρια ανά βαρέλι. Το Brent αυξήθηκε κατά 0,6%, πάνω από τα 109 δολάρια ανά βαρέλι.

Η Μ. Δευτέρα αποτελεί και την πρώτη συνεδρίαση κατά την οποία οι επενδυτές αντιδρούν θετικά στα ισχυρότερα του αναμενομένου στοιχεία απασχόλησης του Μαρτίου.