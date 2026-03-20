Wall Street: Απώλειες για τέταρτη συνεχομενη εβδομάδα

Προς μία, ακόμη, πτωτική εβδομάδα βαδίζουν οι βασικοί δείκτες του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, καθώς οι traders εξακολουθούν να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στη Μέση Ανατολή.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones Industrial Average υποχωρεί κατά 0,56%, στις 45.754,12 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 κινείται με πτώση 1,06%, στις 6.563,10 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq Composite καταγράφει απώλειες 1,61%, στις 21.450,076 μονάδες.

Οι αναλυτές, πάντως εκφράζουν τους φόβους τους ότι η εμπλοκή χερσαίων δυνάμεων θα παρατείνει κατά μερικές εβδομάδες την κατάσταση στις αγορές, καθώς η Wall Street Journal ανέφερε, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους, ότι το Πεντάγωνο στέλνει χιλιάδες επιπλέον πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή.

«Αν πρόκειται για κλιμάκωση που περιλαμβάνει στρατεύματα στο έδαφος, τότε πιθανότατα θα έχουμε τουλάχιστον μερικές ακόμη εβδομάδες αυτού του είδους αγοράς με υψηλές τιμές πετρελαίου και καυσίμων· οι επενδυτές κρέμονται από κάθε τίτλο σχετικά με τις ενεργειακές υποδομές στην περιοχή», δήλωσε ο στρατηγικός αναλυτής της Baird, Ross Mayfield, στο CNBC. «Ειλικρινά, οι αγορές μετοχών δεν έχουν ακόμη υποχωρήσει με τρόπο που να αντικατοπτρίζει πλήρως ένα τέτοιο γεγονός, οπότε ενδέχεται να υπάρξει περαιτέρω πτώση.»

Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν σχετικά σταθερές κατά τη διάρκεια της ημέρας, με το West Texas Intermediate και τα συμβόλαια Brent να κινούνται κοντά στο 1%. Παρ’ όλα αυτά, το WTI και το Brent έχουν αυξηθεί πάνω από 40% από την έναρξη του πολέμου.

Ο Jim Reid της Deutsche Bank ανέφερε ότι η Παρασκευή σηματοδοτεί τη 15η ημέρα διαπραγμάτευσης από την έναρξη της σύγκρουσης. «Κατά μέσο όρο, τότε είναι που οι αμερικανικές μετοχές βρίσκουν τον πυθμένα τους μετά από ένα γεωπολιτικό σοκ», δήλωσε.

Η αγορά μετοχών ενδέχεται να αντιμετωπίσει επιπλέον μεταβλητότητα την Παρασκευή λόγω της τριμηνιαίας λήξης των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών, των δικαιωμάτων προαίρεσης δεικτών, των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης δεικτών και των συμβολαίων μεμονωμένων μετοχών, που συμβαίνει τέσσερις φορές τον χρόνο. Καθώς τρισεκατομμύρια δολάρια σε παράγωγα λήγουν, το γεγονός αυτό οδηγεί συνήθως σε αυξημένο όγκο συναλλαγών και πιο έντονες διακυμάνσεις εντός της ημέρας, λόγω αναδιάρθρωσης θέσεων από τους επενδυτές.

Ταυτόχρονα, οι φόβοι ότι ο πληθωρισμός αναζωπυρώνεται και ότι οι μειώσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve απομακρύνονται οδήγησαν σε άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων την Παρασκευή, επιβαρύνοντας περαιτέρω την αγορά.

Οι βασικοί δείκτες οδεύουν προς τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών. Ο S&P 500 και ο Dow έχουν υποχωρήσει κατά 0,9% και 1,5% αντίστοιχα, ενώ ο Nasdaq έχει χάσει 0,8%. Τόσο ο Dow όσο και ο Nasdaq πλησιάζουν επίσης σε επίπεδα διόρθωσης. Ο Dow βρίσκεται 8,6% κάτω από το ιστορικό υψηλό κλείσιμό του στις 10 Φεβρουαρίου, ενώ ο Nasdaq απέχει πάνω από 8% από το υψηλό που σημείωσε στις 29 Οκτωβρίου.

Παρόλα αυτά, με τον S&P 500 να διατηρείται περίπου 5% κάτω από το ιστορικό του υψηλό, ο CEO της Unlimited, Bob Elliott, εκτιμά ότι η αγορά παραμένει υπερβολικά αισιόδοξη σχετικά με τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει ο πόλεμος στα κέρδη και την οικονομία.