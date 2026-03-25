Wall Street: Άνοδος με φόντο το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ

Άνοδο καταγράφουν οι βασικοί δείκτες του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης την Τετάρτη μετά από αναφορές ότι οι ΗΠΑ παρέδωσαν στο Ιράν σχέδιο για τον τερματισμό της σύγκρουσης, Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τις τιμές του πετρελαίου σε πτώση.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones Industrial Average καταγράφει άνοδο 0,89%, στις 46.534,33 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 κερδίζει 0,85%, στις 6.611,96 μονάδες, Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite ενισχύεται κατά 1,11% στις 22.011,99 μονάδες.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press, επικαλούμενο ανώνυμους αξιωματούχους στο Ισλαμαμπάντ, ανέφερε ότι το Ιράν έλαβε μια πρόταση 15 σημείων από τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Την είδηση μετέδωσαν και οι New York Times, σύμφωνα με τους οποίους το σχέδιο παραδόθηκε μέσω του Πακιστάν.

Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν απότομα την Τετάρτη. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate μειώθηκαν κατά 3% περίπου στα 88 δολάρια το βαρέλι. Το Brent υποχώρησε επίσης κατά 3% περίπου στα 100 δολάρια. Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων υποχώρησαν επίσης μαζί με τις τιμές του πετρελαίου και τις προοπτικές για ειρήνη.

«Συνεχίζουμε να βλέπουμε την αγορά καθοδηγούμενη από την πορεία των τιμών του πετρελαίου, δηλαδή έναν μόνο παράγοντα», δήλωσε στο CNBC ο Michael Kantrowitz, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στην Piper Sandler. «Το πετρέλαιο και τα επιτόκια καθοδηγούν την αγορά μετοχών. Και προς το παρόν, νομίζω ότι οι αγορές είναι σωστά αποτιμημένες για τις τρέχουσες συνθήκες και θα συνεχίσουν να κινούνται και να αντιδρούν καθώς αυτές εξελίσσονται.»

Όπως επεσήμανε ο ίδιος, «ανησυχώ λιγότερο για την οικονομία. Νομίζω ότι η οικονομία των ΗΠΑ μπορεί σίγουρα να αντέξει πετρέλαιο στα 90 ή 100 δολάρια. Ανησυχώ λίγο περισσότερο για τα επιτόκια και τον φόβο ότι ο επίμονος πληθωρισμός θα επιβαρύνει τις αποτιμήσεις των μετοχών.»

«Παρότι παραμένουν ερωτήματα σχετικά με το ποιος στο Ιράν μπορεί να περιορίσει τις στρατιωτικές δραστηριότητες, καθώς και τι θα ικανοποιήσει τα συμφέροντα του Ισραήλ, η αγορά φαίνεται να εκφράζει την άποψη ότι θέλει να κινηθεί υψηλότερα από εδώ», ανέφεραν την Τετάρτη αναλυτές της JPMorgan. «Επίσης, δεν είναι σαφές ότι το Ιράν θα εγκαταλείψει προηγούμενα αιτήματα, συμπεριλαμβανομένων εγγυήσεων ασφάλειας έναντι μελλοντικής επιθετικότητας και αποζημιώσεων για τις απώλειες που υπέστη κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.»

Τα κέρδη στις μετοχές τεχνολογίας στήριξαν την ευρύτερη αγορά την Τετάρτη, με τις Nvidia, AMD και Intel να σημειώνουν άνοδο. Μετοχές που ωφελούνται από μια ισχυρή οικονομία επίσης κινήθηκαν ανοδικά, με τους χρηματοοικονομικούς και βιομηχανικούς κλάδους να βρίσκονται σε θετικό έδαφος.