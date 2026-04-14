Wall Street: Άνοδος λόγω αισιοδοξίας για συμφωνία στη Μέση Ανατολή

Ανοδικά κινούνται την Τρίτη, οι βασικοί δείκτες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, σε μια αρκετά ισχυρή συνεδρίαση κατά την οποία οι επενδυτές αγνόησαν την κατάρρευση των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παραμένοντας ωστόσο αισιόδοξοι ότι μια συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών είναι ακόμη εφικτή.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 κινείται ανοδικά κατά 0,98%, στις 6.953,73 μονάδες. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones Industrial Average καταγράφει άνοδο 0,48%, στις 48.449,84 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite κερδίζει 1,73%, στις 23.584,819 μονάδες.

Οι μετοχές τεχνολογίας στήριξαν για ακόμη μία συνεδρίαση την ευρύτερη αγορά. Η Oracle, σημείωσε άνοδο 4,62%, επεκτείνοντας τα κέρδη άνω του 12% που είχε καταγράψει την προηγούμενη συνεδρίαση. Οι Nvidia και Palantir Technologies συνέχισαν επίσης την ανοδική τους πορεία.

Η Wall Street απέδειξε για ακόμη μία φορά την ανθεκτικότητά της απέναντι στην αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα. Μάλιστα τα κέρδη της Δευτέρας εξάλειψαν τις απώλειες του S&P 500 που είχαν σημειωθεί από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

«Δεν θέλω να αποκλείσω το ενδεχόμενο επανέντασης και περαιτέρω πτώσης από εδώ και πέρα, αλλά θεωρώ ότι είναι απίθανο. Νομίζω ότι η αγορά ήδη αποτιμά ένα επίπεδο ανησυχίας σχετικά με το Ιράν», δήλωσε στο CNBC ο Ross Mayfield, επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής της Baird. «Φαίνεται ότι βρισκόμαστε ξανά κοντά σε ιστορικά υψηλά, με πιο καθαρή τοποθέτηση και καλύτερο περιβάλλον, ενώ βρισκόμαστε και μετά από μια περίοδο αποτελεσμάτων που μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω το θετικό κλίμα».

Οι τιμές του αργού πετρελαίου άλλαξαν πορεία μετά τα κέρδη της προηγούμενης ημέρας. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate υποχώρησαν κατά 6%, διαπραγματευόμενα πάνω από τα 92 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent υποχώρησε κατά 4% και διαπραγματευόταν πάνω από τα 95 δολάρια.

Το θετικό κλίμα ενίσχυσε επίσης η ανακοίνωση του δείκτη τιμών παραγωγού για τον Μάρτιο, καθώς η αύξηση ήταν πολύ μικρότερη από τις προσδοκίες.

Ωστόσο, οι μετοχές ορισμένων εταιρειών δέχθηκαν πιέσεις μετά την ανακοίνωση νέων οικονομικών αποτελεσμάτων. Η Wells Fargo ανακοίνωσε απογοητευτικά αποτελέσματα, οδηγώντας τη μετοχή σε πτώση άνω του 4%. Η JPMorgan Chase ανακοίνωσε καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο, αλλά μείωσε την πρόβλεψή της για τα καθαρά έσοδα από τόκους, γεγονός που οδήγησε τη μετοχή σε οριακή πτώση.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Citadel, Ken Griffin, δήλωσε, μιλώντας σε εκδήλωση, ότι η παγκόσμια οικονομία οδεύει προς ύφεση εάν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά για ένα διάστημα έξι ως δώδεκα μηνών.