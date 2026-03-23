Wall Street: Άλμα των δεικτών λόγω προόδου στις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν

Άνοδο καταγράφουν οι βασικοί δείκτες του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν πραγματοποιήσει συνομιλίες και ότι ανέστειλε τις επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους, κυρίως σε ι σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και ενεργειακές υποδομές.

Η δήλωση αυτή έδωσε στους επενδυτές την ελπίδα ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία εκτόξευσε τις τιμές του πετρελαίου και αύξησε τους φόβους για παγκόσμια ύφεση, πλησιάζει στο τέλος της.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones Industrial Average σημειώνει άνοδο 1,73%, στις 46.374,11 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 ενισχύεται κατά 1,46%, στις 6.601,65 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite καταγράφει κέρδη 1,53%, στις 21.981,056 μονάδες.

Πριν από τις δηλώσεις Τραμπ, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης έδειχναν περαιτέρω απώλειες για τις αγορές μετοχών που βρίσκονταν υπό πίεση λόγω της εκτίναξης των τιμών του πετρελαίου και της αβεβαιότητας σχετικά με τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν. Ωστόσο, μετά τα σχόλια του Τραμπ, τα futures του Dow εκτινάχθηκαν προσωρινά πάνω από 1.000 μονάδες.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου υποχώρησαν μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου με τα συμβόλαια West Texas Intermediate να πέφτουν πάνω από 7% στα περίπου 90 δολάρια το βαρέλι. Το Brent υποχώρησε πάνω από 8% στα 102 δολάρια το βαρέλι.

Αργότερα το πρωί της Δευτέρας, ο Τραμπ δήλωσε ότι τόσο το Ιράν όσο και οι ΗΠΑ επιθυμούν «να κάνουν μια συμφωνία» και ότι οι δύο χώρες «θα έρθουν σε επαφή σήμερα, πιθανότατα τηλεφωνικά».

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των μετοχών υποχώρησαν από τα υψηλότερα επίπεδα της συνεδρίασης, αφού τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν άμεσες συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

«Η σημερινή κίνηση της αγοράς σχετίζεται περισσότερο με την κατεύθυνση που φαίνεται να θέλει να ακολουθήσει η κυβέρνηση, αλλά θα αντιμετώπιζα με μεγάλη δόση σκεπτικισμού το ενδεχόμενο να επιτευχθεί κάτι αυτή την εβδομάδα που να επαναφέρει την κατάσταση στην κανονικότητα», δήλωσε στο CNBC ο Ross Mayfield, στρατηγικός αναλυτής επενδύσεων της Baird.

Η ανάκαμψη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ήταν ευρεία, με κυκλικές μετοχές όπως οι τράπεζες και οι βιομηχανίες να σημειώνουν άνοδο, καθώς και οι τεχνολογικές μετοχές. Η JPMorgan Chase καταγράφει ε άνοδο άνω του 1%, ενώ η Morgan Stanley ενισχύεται κατά 2%. Η Caterpillar κέρδισε 3%, ενώ η Deere σημείωσε άνοδο 1%. Η Nvidia και η Apple καταγράφουν επίσης άνοδο άνω του 1%. Οι μετοχές αεροπορικών εταιρειών όπως η Delta Air Lines και η United Airlines ενισχύονται κατά 3% και 4% αντίστοιχα, καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν.

Ο Dow Jones και ο Nasdaq υποχώρησαν περίπου 2% έκαστος την περασμένη εβδομάδα, ενώ ο S&P 500 έχασε 1,5%, καθώς η σύγκρουση με το Ιράν συνέχισε να επιβαρύνει τις αγορές. Για τον Dow, ήταν η πρώτη περίοδος τεσσάρων συνεχόμενων εβδομάδων πτώσης από το 2023.

«Η αγορά έχει απελπισμένα ανάγκη από οποιαδήποτε θετική είδηση, και αυτό φαίνεται να είναι, τουλάχιστον επιφανειακά, το καλύτερο που μπορούμε να περιμένουμε», δήλωσε ο Art Hogan, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγορών στην B. Riley Wealth Management.