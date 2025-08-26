Ήπια κέρδη στην Wall Street, με την Τεχνητή Νοημοσύνη στο επίκεντρο

Ήπιες κινήσεις σημειώνονται στο αμερικανικό χρηματιστήριο για την Τρίτη, με τους επενδυτές να αναμένουν τα στοιχεία για την οικονομία των ΗΠΑ ως προς το κατά πόσο αυτά μπορούν να επηρεάσουν τις επόμενες κινήσεις της αμερικανικής ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed).

Μετά τις 20:00 της Τρίτης (ώρα Ελλάδας), ο Dow Jones ήταν ουσιαστικά αμετάβλητος, στις 45.278 μονάδες.

Ο S&P 500 κέρδιζε 0,1% στις 6.455 μονάδες.

Ο Nasdaq ανέβαινε 0,21% στις 21.494 μονάδες.

Σε ότι έχει να κάνει με τα επιτόκια της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), η προσοχή εστιάζεται γύρω από τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για την απόλυση της Λίζα Κουκ από το Δ.Σ. της τράπεζας.

Πρόκειται για μια ακόμη ένδειξη για τις επιπτώσεις της επιρροής που θέλουν να έχουν οι κυβερνήσεις στην ηγεσία των κεντρικών τραπεζών.

Εξάλλου, σημειώνεται πως τα αποτελέσματα της Nvidia την Τετάρτη θα αποτελέσουν σημαντικό καταλύτη για τις μετοχές των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν σημειώσει άνοδο τα τελευταία χρόνια χάρη στην πιθανή αύξηση των κερδών από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο ενθουσιασμός για την AI έχει επίσης ωθήσει τις αποτιμήσεις του S&P 500 άνω από τους μακροπρόθεσμους μέσους όρους, αυξάνοντας τον κίνδυνο πώλησης σε περίπτωση που ο γίγαντας των τσιπ δεν ανταποκριθεί στις προσδοκίες της αγοράς.