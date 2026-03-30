Νευρικότητα στην Wall Street στο «φόντο» του πολέμου

Νευρικές κινήσεις καταγράφονται για την πρώτη μέρα της εβδομάδας στο αμερικανικό χρηματιστήριο, με τους επενδυτές στην Wall Street να συνεχίζουν να «ζυγίζουν» τις επιπτώσεις που έχει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προς την αμερικανική οικονομία και ιδιαίτερα προς τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ.

Στην κίνηση των δεικτών, ο Dow Jones κερδίζει 0,26% στις 45.238 μονάδες, ο S&P 500 υποχωρεί 0,14% στις 6.359 μονάδες και ο Nasdaq διολισθαίνει 0,49% στις 20.846 μονάδες, δίνοντας συνέχεια στις μεγάλες απώλειες με τις οποίες έκλεισε την περασμένη εβδομάδα.

Οι αναλυτές εξακολουθούν να αποτιμούν την αύξηση στις ενεργειακές τιμές που προκαλεί ο πόλεμος μεταξύ των ΗΠΑ - Ισραήλ και Ιράν, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου και τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης που αυτός προκαλεί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε σοβαρές συζητήσεις με ένα «πιο λογικό καθεστώς» για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά επανέλαβε την προειδοποίησή του ότι αν δεν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, οι ΗΠΑ θα επιτεθούν στις πηγές πετρελαίου και στα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ. δήλωσε τη Δευτέρα πως οι ενεργειακές επιπτώσεις που θα έχει ο πόλεμος στην οικονομία των ΗΠΑ δεν είναι ακόμα γνωστές «αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για το ποιες θα είναι αυτές».

«Θεωρούμε ότι η πολιτική μας βρίσκεται σε καλό σημείο, ώστε να μπορούμε να περιμένουμε και να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό», είπε ο Πάουελ κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε μάθημα μακροοικονομίας στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.

Καθώς οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ ανεβαίνουν σε μέσο όρο περίπου 4 δολάρια το γαλόνι, η Fed βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πιθανή πίεση ανάμεσα στις δύο εντολές της: την πλήρη απασχόληση και τη σταθερότητα των τιμών.

«Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό φαίνεται να παραμένουν καλά αγκυροβολημένες πέρα από τον βραχυπρόθεσμο ορίζοντα», είπε ο Πάουελ. «Ωστόσο, είναι κάτι για το οποίο ενδεχομένως αργότερα θα βρεθούμε μπροστά στο ερώτημα του τι πρέπει να κάνουμε. Προς το παρόν δεν βρισκόμαστε ακόμη σε αυτό το σημείο, επειδή δεν γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι οικονομικές επιπτώσεις, αλλά ασφαλώς θα έχουμε υπόψη μας αυτό το ευρύτερο πλαίσιο όταν λάβουμε εκείνη την απόφαση».

Σημειώνεται πως ο γνωστός οικονομολόγος και επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος της Allianz, Μοχάμεντ Ελ-Αριάν, ανέφερε πως «οι επενδυτές δεν λαμβάνουν υπόψη την «πολύ περιορισμένη ευελιξία πολιτικής» λόγω του πολέμου.

«Υπάρχει ένα πραγματικό ερωτηματικό για το τι θα κάνει η Fed, και ήδη έχουμε έλλειμμα 6%. Η αγορά δεν έχει συνειδητοποιήσει πλήρως ότι αν αυτό συνεχιστεί, τα αντισταθμιστικά μέτρα πολιτικής θα είναι πολύ μικρότερα από ό,τι στο παρελθόν» ανέφερε σε δηλώσεις του στο CNBC.