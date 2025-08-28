Ευρωαγορές: Θετικό κλίμα στο άνοιγμα με φόντο τα καλά οικονομικά αποτελέσματα

Οι ευρωαγορές καταγράφουν άνοδο το πρωί της Πέμπτης, καθώς τα ισχυρά αποτελέσματα της Nvidia κατευνάσαν τις ανησυχίες για την εξασθένιση της ζήτησης Τεχνητής Νοημοσύνης, αν και η αβεβαιότητα σχετικά με τις δραστηριότητες της αμερικανικής εταιρείας κατασκευής μικροτσίπ στην Κίνα σκίασε τις προοπτικές.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο 0,3%.

Οι μετοχές των ημιαγωγών στην περιοχή παρουσίασαν μικτές τάσεις, καθώς οι επενδυτές ανέλυσαν τις προοπτικές του κέντρου δεδομένων της Nvidia οι οποίες δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες ορισμένων αναλυτών.

Οι μετοχές της ASML και της BESI σημειώνουν μικρή πτώση, ενώ η Infineon και η ASM International καταγράφουν άνοδο σχεδόν 1% η καθεμία.

Οι προοπτικές, αν και εξακολουθούν να είναι τεράστιες σε απόλυτους όρους σε δολάρια και ελαφρώς υψηλότερες από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, απογοήτευσαν τους επενδυτές που έχουν συνηθίσει σε εξαιρετικά αποτελέσματα.

Τα οικονομικά αποτελέσματα σε ευρωπαϊκές εταιρείες ήταν σε μεγάλο βαθμό θετικά.

Οι μετοχές της Delivery Hero σημείωσαν άνοδο 3,8% μετά την ανακοίνωση της γερμανικής εταιρείας online παραγγελίας φαγητού για ελαφρώς καλύτερη από την αναμενόμενη αύξηση των εσόδων για το δεύτερο τρίμηνο.

Η Pernod Ricard σημείωσε άνοδο 4% μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τέταρτου τριμήνου από τον παραγωγό αλκοολούχων ποτών. Οι μετοχές της Remy Cointreau εταιρείας του ίδιου κλάδου, σημείωσαν άνοδο σχεδόν 2%.

Ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει άνοδο 0,7%, ανακτώντας μέρος του εδάφους που είχε χάσει μετά την πτώση 2,8% νωρίτερα την εβδομάδα, καθώς η πολιτική αβεβαιότητα έπληξε την πιθανή κατάρρευση της μειοψηφικής κυβέρνησης της χώρας σε ψηφοφορία εμπιστοσύνης.

Στη Φρανκφούρτη ο DAX είναι πάνω 0,38%, ο FTSE είναι αμετάβλητος στο Λονδίνο και στο Μιλάνο ο FTSE MIB είναι πάνω 0,6%.