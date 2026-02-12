Ευρωαγορές: Θετικό κλίμα με το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα

Οι ευρωπαϊκές αγορές αγγίζουν ιστορικά υψηλά επίπεδα την Πέμπτη, με τον CAC να ηγείται των κερδών καθώς οι επενδυτές υποδέχτηκαν θετικά τα εταιρικά κέρδη εταιρειών όπως η Legrand και η Hermes.

Οι ευρωπαϊκές αγορές αγγίζουν ιστορικά υψηλά επίπεδα την Πέμπτη, με τον CAC να ηγείται των κερδών καθώς οι επενδυτές υποδέχτηκαν θετικά τα εταιρικά κέρδη εταιρειών όπως η Legrand και η Hermes.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 καταγράφει άνοδο 0,5% με τον γαλλικό δείκτη CAC 40 σημειώνει άνοδο άνω του 1,3%. Κέρδη σημειώνει και ο DAX (+1%) ενώ ανοδικά κινείται στο Λονδίνο ο FTSE (+0,3%) και ο FTSE MIB στο Μιλάνο (+0,84%).

Οι επενδυτές σε όλο τον κόσμο ανακουφίστηκαν επίσης από το γεγονός ότι τα στοιχεία των ΗΠΑ που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη αντανακλούσαν μια γενικά ανθεκτική αγορά εργασίας, ενώ οι ανησυχίες για την αναστάτωση που προκάλεσε η τεχνητή νοημοσύνη και που είχαν πλήξει τις μετοχές τις τελευταίες συνεδριάσεις, πέρασαν προσωρινά σε δεύτερη μοίρα.

Στο μεταξύ, σήμερα Siemens, L’Oreal, Anheuser-Busch Inbev, British American Tobacco, Mercedes-Benz Group, Adyenκαι Deutsche Borse δημοσιεύουν τα αποτελέσματά τους.

Στο μέτωπο των macro, αναμένεται η δημοσίευση των στοιχείων για το ΑΕΠ και τη βιομηχανική παραγωγή του Ηνωμένου Βασιλείου για το δ’ τρίμηνο.