Ευρωαγορές: Μουδιασμένο άνοιγμα ενόψει macro δεδομένων και εν μέσω εταιρικών απποτελεσμάτων

Επιφυλακτικό είναι το κλίμα το πρωί της Πέμπτης στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς οι επενδυτές αναμένουν περισσότερα εταιρικά αποτελέσματα, τα στοιχεία για το ΑΕΠ και την απόφαση της ΕΚΤ για τα επιτόκια.

Ανάμεικτη ήταν η αντίδραση στο μεταξύ μετά τα αποτελέσματα των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών, αντανακλώντας τις ανησυχίες για την αύξηση των δαπανών κεφαλαίου που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 υποχωρεί 0,15%, ενώ ανάλογες απώλειες καταγράφονται στο Μιλάνο (-0,23% ο FTSE MIB), στο Παρίσι (-0,1% ο CAC) και στο Λονδίνο (στο -0,4% ο FTSE). Ήπια ανοδικά κινείται στη Φρανκφούρτη ο DAX (+0,25%)

Τρεις από τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας ανακοίνωσαν την Τετάρτη τα σχέδιά τους για επιτάχυνση των κεφαλαιουχικών δαπανών κατά το επόμενο έτος. Η τρέχουσα περίοδος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων τροφοδοτεί νέες ανησυχίες μεταξύ των επενδυτών σχετικά με το κόστος της ανάπτυξης της Tεχνητής Nοημοσύνης.

Η Airbus,ανακοίνωσε τα ισχυρά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου αργά την Τετάρτη, εν μέσω της βιασύνης της Ευρώπης να ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες. Τα αποτελέσματά της υπερέβησαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 14% στα 17,8 δισ.ευρώ (23,5 δισ. δολάρια) και τα λειτουργικά κέρδη να αυξάνονται κατά 42% στα 1,75 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τα στοιχεία αυτά οφείλονται στην αύξηση των παραδόσεων εμπορικών αεροσκαφών, στην αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου και στις υπηρεσίες ελικοπτέρων της εταιρείας, σύμφωνα με την ίδια. Η τιμή της μετοχής της αυξήθηκε κατά 2,5% στις πρώτες συναλλαγές.

Τα macro στοιχεία που θα δημοσιευθούν περιλαμβάνουν το προκαταρκτικό ΑΕΠ της ευρωζώνης για το τρίτο τρίμηνο και τα στοιχεία για την ανεργία, καθώς και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό από την Ισπανία και τη Γερμανία.

Στο μεταξύ, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία για τη μείωση των δασμών στην Κίνα σε αντάλλαγμα για την επανέναρξη των αγορών σόγιας από την Κίνα, τη διατήρηση των εξαγωγών σπάνιων γαιών και την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου φαιντανύλης.

Ωστόσο, οι αγορές αναμένουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία.

Ο ευρωπαϊκός τεχνολογικός τομέας σημειώνει άνοδο 0,4%, ενώ οι μετοχές των μέσων ενημέρωσης καταγράφουν πτώση 1,5%.

Στον τομέα της νομισματικής πολιτικής, η Fed μείωσε τα επιτόκια την Τετάρτη, σύμφωνα με τις προσδοκίες της αγοράς. Ωστόσο, σηματοδότησε ότι αυτή μπορεί να είναι η τελευταία μείωση για το έτος, καθώς η συνεχιζόμενη διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης απειλεί τη διαθεσιμότητα των δεδομένων.

Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αφήσει τα επιτόκια αμετάβλητα για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση αργότερα σήμερα.

Μεταξύ των ευρωπαϊκών κερδών, η Standard Chartered σημείωσε άνοδο 3,9% μετά την ανακοίνωση της τράπεζας για αύξηση 3% στα κέρδη του τρίτου τριμήνου.

Η Credit Agricole σημείωσε πτώση 2,4%, παρά το γεγονός ότι τα κέρδη της γαλλικής τράπεζας για το τρίτο τρίμηνο ξεπέρασαν τις προσδοκίες.