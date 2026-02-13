Ευρωαγορές: Αρνητικό κλίμα στο κλείσιμο της εβδομάδας

Υποτονικά κινούνται στο άνοιγμα της Παρασκευής τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με φόντο τα εταιρικά αποτελέσματα τριμήνου και το τεχνολογικό selloff στη Wall Street.

Σε αυτό το κλίμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 υποχωρεί 0,1%, ο DAX στη Φρανκφούρτη είναι ουσιαστικά αμετάβλητος (+0,06%), ο FTSE στο Λονδίνο κινείται ανοδικά 0,3%, στο Παρίσι ο CAC υποχωρεί 0,34% ενώ στο Μιλάνο ο FTSE MIB καταγράφει απώλειες 0,38%.

Στο μεταξύ, οι επενδυτές αναμένουν τα τριμηναία αποτελέσματα ενώ σταθμίζουν και τα εταιρικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη.

Η L'Oreal σημειώνει πτώση 6,6% μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τέταρτου τριμήνου της εταιρείας που κατέχει τα προϊόντα μακιγιάζ Maybelline και τα σαμπουάν Kerastase, τα οποία δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες.

Ο ευρύτερος τομέας των προσωπικών και οικιακών ειδών καταγράφει πτώση 1,2%.

Η Delivery Hero σημειώνει πτώση 8,7% μετά την ανακοίνωση μικτών αποτελεσμάτων από τη μονάδα της εταιρείας διανομής φαγητού στη Μέση Ανατολή.

Από την άλλη πλευρά, η Safran σημειώνει άνοδο 7% μετά την πρόβλεψη του γαλλικού αεροδιαστημικού ομίλου για αύξηση των εσόδων και των κερδών για το 2026.