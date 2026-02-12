Ασία: Ξεπέρασε τις 58.000 μονάδες ο Nikkei-Ρεκόρ και ο Kospi

Οι περισσότερες ασιατικές αγορές σημείωσαν άνοδο την Πέμπτη, με τη Ν. Κορέα να καταγράφει ιστορικά υψηλά επίπεδα χάρη στις σημαντικές αυξήσεις των εταιρειών κατασκευής μικροτσίπ, ενώ ο Kospi παρέμεινε σταθερός μετά την επίτευξη νέου ιστορικού υψηλού επιπέδου άνω των 58.000 μονάδων.

Ωστόσο, τα κέρδη στις ασιατικές αγορές περιορίστηκαν μετά τα ισχυρά στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ, τα οποία έδειξαν ισχυρή ανάπτυξη της αγοράς εργασίας, μετριάζοντας τις ανησυχίες για την υγεία της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου, αλλά μειώνοντας τις προσδοκίες για βραχυπρόθεσμες μειώσεις των επιτοκίων από τη Fed.

Ο KOSPI έφτασε σε ιστορικό υψηλό με την Samsung να σημειώνει άνοδο χάρη στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Συγκεκριμένα, σημείωσε άνοδο σχεδόν 3% σε ιστορικό υψηλό 5.515,8 μονάδων, συνεχίζοντας την άνοδο που οφείλεται στη ζήτηση ημιαγωγών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Η Samsung Electronics σημείωσε άνοδο άνω του 6% σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, μετά την αναφορά ενός ανώτερου στελέχους της εταιρείας σχετικά με το τεχνολογικό πλεονέκτημα της εταιρείας στους τσιπ HBM4 (μνήμη υψηλής ευρυζωνικότητας) επόμενης γενιάς.

Οι μετοχές της SK Hynix Inc σημείωσαν επίσης άνοδο 3,5%, ωθούμενες από τις προσδοκίες για διαρκή ζήτηση για premium τσιπ μνήμης που χρησιμοποιούνται σε servers Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο αυστραλιανός δείκτης S&P/ASX 200 σημείωσε άνοδο 0,32%

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ έχασε 0,9%, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας σημείωσε άνοδο 0,12%.