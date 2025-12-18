Ασία: Οι κλυδωνισμοί στον τεχνολογικό τομέα έφεραν επιφυλακτικότητα στις αγορές

Οι μετοχές που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη έφεραν απώλειες στα ασιατικά χρηματιστήρια, μετά το δημοσίευμα των Financial Times ότι ο κύριος επενδυτής της Oracle,η Blue Owl Capital, αποσύρθηκε από τη χρηματοδότηση ενός πρότζεκτ data center της εταιρείας.

Οι μετοχές AI έπεσαν κατά 5,4%, ενώ άλλες μετοχές που συνδέονται με τον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης επίσης έπεσαν, συμπεριλαμβανομένης της Broadcom, της Nvidia και της AMD.

Στην Ασία, η Τράπεζα της Ιαπωνίας θα ξεκινήσει τη διήμερη συνεδρίασή της, με την κεντρική τράπεζα να αναμένεται να αυξήσει τα επιτόκια στο 0,75% την Παρασκευή, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 έκλεισε με υποχώρηση 1%, οδηγώντας την κούρσα των απωλειών στην Ασία, ενώ ο Topix υποχώρησε 0,37%. Η Softbank Group Corp ήταν μεταξύ των μεγαλύτερων χαμένων στον Nikkei 225, με βουτιά έως και 7,25% και τελικά μείωσε μέρος των απωλειών του και έκλεισε με πτώση 3%.

Άλλες ιαπωνικές μετοχές τεχνολογίας σημείωσαν επίσης πτώση.

Συγκεκριμένα, ο προμηθευτής εξοπλισμού ημιαγωγών Advantest σημείωσε πτώση έως και 5%. Οι ομόλογές του Lasertec, Renesas Electronics και Tokyo Electron σημείωσαν πτώση μεταξύ 3% και 4%.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε πτώση 1,36%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε πτώση 0,64%.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε 0,3%.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ παρέμεινε αμετάβλητος, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας έκλεισε με απώλειες 0,59%.

Η μετοχή της κινεζικής εταιρείας κατασκευής μικροτσίπ MetaX Integrated Circuits σημείωσε πτώση έως και 7% μετά την άνοδο σχεδόν 700% κατά την πρώτη τους εμφάνιση στην αγορά της Σαγκάης την Τετάρτη. Η εταιρεία συγκέντρωσε σχεδόν 600 εκατ. δολάρια κατά την αρχική δημόσια προσφορά της.