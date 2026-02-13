Ασία: Με κέρδη κλείνει η εβδομάδα παρά τις σημερινές απώλειες

Οι απώλειες στις μετοχές τεχνολογίας στη Wall Street συμπαρέσυραν και τα ασιατικά χρηματιστήρια την Παρασκευή, αν και το πρόσημο της εβδομάδας είναι θετικό.

Το σίγουρο είναι ότι επανήλθε η ανησυχία για τις αποτιμήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης με τους επενδυτές να αποφεύγουν τα ρίσκα.

Στη Wall Street, ο Nasdaq υποχώρησε καθώς οι επενδυτές επανεκτίμησαν τις υψηλές αποτιμήσεις που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη, επηρεάζοντας αρνητικά το κλίμα στις ασιατικές εταιρείες ημιαγωγών και ανάπτυξης.

Η υποχώρηση ήρθε μετά από μια ισχυρή ανάκαμψη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αποτέλεσμα της αισιοδοξίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα ισχυρά εταιρικά κέρδη.

Ο KOSPI της Νότιας Κορέας έκανε πάλι ρεκόρ ενδοσυνεδριακά στις 5.558,82 μονάδες, για να κλείσει όμως με απώλειες 0,28%. Ο δείκτης αναφοράς σημείωσε πάντως εβδομαδιαία άνοδο σχεδόν 9%, υποστηριζόμενος από τους μεγάλους κατασκευαστές μικροτσίπ.

Η μετοχή της Samsung Electronics σημείωσε άνοδο σχεδόν 15% αυτή την εβδομάδα, παίρνοντας ώθηση από την αισιοδοξία για την παραγωγή τσιπ μνήμης υψηλής ευρυζωνικότητας HBM4 επόμενης γενιάς και την επέκταση των ευκαιριών στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η ανταγωνιστική SK Hynix Inc αναμένεται να σημειώσει άνοδο σχεδόν 6% για την εβδομάδα.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχώρησε 1,2% την Παρασκευή, μετά από τα ρεκόρ που σημείωσε την προηγούμενη συνεδρίαση, ξεπερνώντας τις 58.000 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης TOPIX της Ιαπωνίας υποχώρησε και αυτός κατά 1,6% μετά τα ρεκόρ που σημείωσε στην προηγούμενη συνεδρίαση, οδεύοντας προς εβδομαδιαία άνοδο 4%.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε 1,3% την Παρασκευή, αλλά κατευθύνεται προς εβδομαδιαία άνοδο 3%, ενισχυμένος από τα κέρδη των τραπεζών.

Αντίθετα με την ευρύτερη εβδομαδιαία τάση, οι μετοχές του Χονγκ Κονγκ αναμένεται να κλείσουν την εβδομάδα αμετάβλητες. Ο δείκτης Hang Seng υποχώρησε κατά 1,7% την Παρασκευή.

Στην ηπειρωτική Κίνα, ο δείκτης blue-chip Shanghai Shenzhen CSI 300 υποχώρησε κατά 0,5%, ενώ ο δείκτης Shanghai Composite υποχώρησε κατά 0,7%. Και οι δύο αναμένεται να κλείσουν με εβδομαδιαία άνοδο σχεδόν 1%.