Ασία: «Κοκκίνισαν» τα ταμπλό, ισχυρές απώλειες ο Nikkei-Αμετάβλητα τα επιτόκια στην Ιαπωνία

Με πτώση έκλεισαν οι ασιατικές αγορές την Πέμπτη, με τον Nikkei να ηγείται των απωλειών, αφού η Τράπεζα της Ιαπωνίας διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια επιτείνοντας την αβεβαιότητα για τον πληθωρισμό, καθώς οι αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου και η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή σκίασαν τις προοπτικές.

Οι αγορές κατέγραψαν απώλειες μετά την πτώση της Wall Street μετά από ένα επιθετικό μήνυμα από την Fed.

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας διατήρησε το βραχυπρόθεσμο επιτόκιό της στο 0,75%, όπως αναμενόταν σε μεγάλο βαθμό, επιλέγοντας να σταματήσει τη σύσφιξη, ενώ οι αξιωματούχοι αξιολογούσαν τους κινδύνους από τον εισαγόμενο πληθωρισμό και τους εξωτερικούς κραδασμούς.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 3,3%, ενώ ο ευρύτερος δείκτης TOPIX υποχώρησε κατά 2,9%, με τις αγορές να πιέζονται από την άνοδο του πετρελαίου και την επιθετική στάση της Fed

Ο KOSPI της Νότιας Κορέας υποχώρησε κατά 2,7 %, o κινεζικός Shanghai Composite και ο Shanghai Shenzhen CSI 300 υποχώρησαν κατά 1,39% ο καθένας, ενώ ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 2%.

Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν ένας σημαντικός παράγοντας για το κλίμα, αφού το αργό πετρέλαιο Brent εκτοξεύτηκε πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι την Τετάρτη και διεύρυνε τα κέρδη στις ασιατικές συναλλαγές την Πέμπτη.

Η τελευταία άνοδος ακολούθησε τις ιρανικές επιθέσεις σε αρκετές ενεργειακές εγκαταστάσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή μετά από μια επίθεση στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars του Ιράν.

O S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 1,65%, αφού στοιχεία έδειξαν ότι το ποσοστό ανεργίας της χώρας αυξήθηκε τον Φεβρουάριο, καθώς οι θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης μειώθηκαν.