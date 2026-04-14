Ασία: Επιστροφή στα κέρδη με αιχμή τις τεχνολογικές μετοχές-Μείωση των εξαγωγών στην Κίνα

Οι ασιατικές αγορές κατέγραψαν άνοδο την Τρίτη, ενισχυμένες από τα ισχυρά κέρδη στις μετοχές τεχνολογίας και τσιπ, ενώ οι επενδυτές αφομοίωσαν επίσης τα -πιο αδύναμα του αναμενομένου- στοιχεία εξαγωγών από την Κίνα.

Οι αγορές ακολούθησαν ένα σταθερό lead από τη Wall Street, όπου και οι τρεις κύριοι δείκτες έκλεισαν με απότομη άνοδο τη Δευτέρα, καθώς οι μετοχές τεχνολογίας σημείωσαν άνοδο λόγω της διαρκούς αισιοδοξίας γύρω από τη ζήτηση Tεχνητής Nοημοσύνης και της άμβλυνσης των ανησυχιών για τις αποδόσεις των ομολόγων.

Ο KOSPI της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 2,7% σε υψηλό έξι εβδομάδων, με την SK Hynix Inc να σημειώνει κέρδη σχεδόν 9%, φτάνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό.

Οι μετοχές της Samsung Electronics σημείωσαν επίσης άνοδο άνω του 4%, καθώς οι επενδυτές επικεντρώθηκαν σε κατασκευαστές τσιπ και εξαγωγείς που συνδέονται με την παγκόσμια ζήτηση τεχνολογίας.

Ο Nikkei 225 έκλεισε με άνοδο 2,5%, ενώ ο ευρύτερος TOPIX κινήθηκε ανοδικά 0,8%. Οι μετοχές της εταιρείας επενδύσεων τεχνολογίας SoftBank Group σημείωσαν άνοδο άνω του 10%.

Ο δείκτης Straits Times της Σιγκαπούρης σημείωσε άνοδο 0,6%, ενώ ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας πρόσθεσε 0,5%.

Ωστόσο, το κλίμα μετριάστηκε από νέα στοιχεία από την Κίνα που δείχνουν μια απότομη επιβράδυνση των εξαγωγών.

Οι εξερχόμενες αποστολές αυξήθηκαν μόλις κατά 2,5% σε ετήσια βάση τον Μάρτιο, χαμηλότερα από τις προσδοκίες για αύξηση 8,3% και επιβραδύνοντας σημαντικά από την αύξηση 21,8% την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου.

Οι εισαγωγές, αντίθετα, αυξήθηκαν κατά 27,8%, ξεπερνώντας κατά πολύ τις προβλέψεις και σηματοδοτώντας την ανθεκτική εγχώρια ζήτηση.

Τα στοιχεία έδειξαν επίσης ότι το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας μειώθηκε απότομα σε περίπου 51 δις. δολάρια, πολύ κάτω από τις προσδοκίες, υπογραμμίζοντας την πίεση στη μηχανή εξαγωγών της χώρας εν μέσω της αυξανόμενης παγκόσμιας αβεβαιότητας.

Ο σύνθετος δείκτης Shanghai Composite της Κίνας αυξήθηκε κατά 0,8%, ενώ ο blue chip Shanghai Shenzhen CSI 300 σημείωσε άνοδο 0,6%.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 0,6%.