Ασία: Επιφυλακτικές οι αγορές παρά τη συμφωνία Τραμπ-Σι για τους δασμούς

Απώλειες κατέγραψαν στην πλειονότητά τους τα ασιατικά χρηματιστήρια παρά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί μείωσης των δασμών στην Κίνα, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν πως δεν έχει λήξει οριστικά ο εμπορικός πόλεμος.

Οι ασιατικές αγορές κατέγραψαν μεικτά πρόσημα την Πέμπτη, μετά την ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ σχετικά με τις σπάνιες γαίες και τους δασμούς, ενώ το γιεν αποδυναμώθηκε μετά την απόφαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια.

Έπειτα από μια συνάντηση σχεδόν δύο ωρών με τον Σι, ο Τραμπ δήλωσε ότι συμφώνησε να μειώσει τους δασμούς στις εισαγωγές από την Κίνα σε αντάλλαγμα για την επανέναρξη των αγορών σόγιας από την Κίνα, τη διατήρηση των εξαγωγών σπάνιων γαιών και την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου φαιντανύλης.

Ωστόσο, οι αγορές έκλεισαν με απώλειες, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι η χαλάρωση των δασμών μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων μπορεί να αποδειχθεί εφήμερη. Οι προηγούμενες εμπορικές διαπραγματεύσεις είχαν ξεκινήσει με πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα, τα οποία όμως αποδείχθηκαν πως δεν είχαν βάση.

Ο ευρύτερος δείκτης της MSCI για τις μετοχές της Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας ανέτρεψε την προηγούμενη άνοδο κατά 0,5% και έκλεισε με πτώση 0,4%.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 παρέμεινε αμετάβλητος λίγο πάνω από το επίπεδο των 51.325,61, ενώ ο Topix αυξήθηκε κατά 0,69% και έκλεισε στα 3.300,79.

Αυτό συνέβη καθώς η Τράπεζα της Ιαπωνίας διατήρησε τα επιτόκια αναφοράς σταθερά στο 0,5% στην πρώτη της συνεδρίαση μετά την ανάληψη της εξουσίας από την Σανάε Τακαΐτσι.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε 0,46% και έκλεισε στα 8.885,5, σημειώνοντας την τρίτη συνεχόμενη ημέρα απωλειών.

Ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας υποχώρησε κατά 0,8%, ενώ ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,2%, αντιστρέφοντας τα προηγούμενα κέρδη μετά τη λήξη της συνάντησης.

Οι αγορές της Νότιας Κορέας θα βρίσκονται επίσης στο επίκεντρο της προσοχής, αφού ο επικεφαλής σύμβουλος πολιτικής της Σεούλ, Κιμ Γιονγκ-μπόμ, φέρεται να δημοσίευσε λεπτομέρειες της εμπορικής συμφωνίας με την Ουάσιγκτον.

Η Νότια Κορέα θα επενδύσει 200 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ, με ετήσιο ανώτατο όριο 20 δισ. δολάρια, ενώ τα υπόλοιπα 150 από τη συνολική δέσμευση των 350 δισ.δολαρίων που ανακοινώθηκε νωρίτερα φέτος θα χρησιμοποιηθούν για συνεργασία στον τομέα της ναυπηγικής, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Kospi σημείωσε άνοδο 0,14%, με κέρδη στις μετοχές των αυτοκινητοβιομηχανιών και των ναυπηγείων, κλείνοντας σε νέο ρεκόρ 4.086,89, ενώ ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε 1,19% στα 890,86.