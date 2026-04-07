Απώλειες στην Wall Street - Το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 116 δολάρια το βαρέλι, άνοδος 6,5% στο φυσικό αέριο

Πτωτικά κινούνται οι βασικοί δείκτες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης την Μ.Τρίτη, καθώς πλησιάζει η προθεσμία που έθεσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για να επαναλειτουργήσουν τα Στενά του Ορμούζ, με τις ελπίδες, όμως, για συμφωνία να εξασθενούν.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones Industrial Average χάνει 0,39%, στις 46.485,92 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 σημειώνει πτώση 0,33%, στις 6.590,27 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite υποχωρεί κατά 0,52%, στις 21.882,563 μονάδες.

Ο πρόεδρος Τραμπ παρά την προθεσμία που έδωσε στο Ιράν για ξεμπλοκάρισμα των Στενών του Ορμούζ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να μην επιτεθούν, τελικά.

Πάντως, οι εντάσεις είχαν ήδη κλιμακωθεί ενόψει της προθεσμίας. Η Wall Street Journal και το NBC News, επικαλούμενα Αμερικανούς αξιωματούχους, μετέδωσαν ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επιθέσεις στο νησί Χαργκ κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι τελευταίες εξελίξεις πίεσαν τις τιμές των μετοχών και ενίσχυσαν το πετρέλαιο. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού West Texas Intermediate αυξήθηκαν κατά 3%, ξεπερνώντας τα 116 δολάρια ανά βαρέλι. Τα διεθνή συμβόλαια Brent σημείωσαν άνοδο 0,8%, ξεπερνώντας τα 110 δολάρια ανά βαρέλι.

Η Wall Street Journal ανέφερε επίσης ότι οι διαπραγματευτές δεν είναι αισιόδοξοι πως θα επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν πριν από την προθεσμία του Τραμπ.

«Συμφωνούμε με αυτή την εκτίμηση. Μία πλήρης και οριστική συμφωνία δεν θα έχει επιτευχθεί μέχρι απόψε», είπε ο Adam Crisafulli της Vital Knowledge. «Ωστόσο, δεδομένου ότι οι επιλογές που έχει ο Τραμπ είναι τόσο κακές, ότι οι ΗΠΑ έχουν επιτύχει το μεγαλύτερο μέρος των στρατηγικών τους στόχων, ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και ότι το Ιράν έχει κάνει κάποιες παραχωρήσεις στο θέμα του Ορμούζ. Είναι πιθανό ότι το Πεντάγωνο και οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δεν θα ξεκινήσουν μια εκτεταμένη εκστρατεία επιθέσεων εναντίον πολιτικών υποδομών.»

Η Broadcom αποτέλεσε φωτεινή εξαίρεση στη συνεδρίαση, σημειώνοντας άνοδο 3% μετά την υπογραφή διευρυμένων συμφωνιών τεχνητής νοημοσύνης με την Google και την Anthropic.

Στο μεταξύ έρευνα της Goldman Sachs επισημαίνει ιστορικά υψηλό αρνητικό κλίμα στις αγορές πιστώσεων. Μάλιστα, μεταξύ θεσμικών επενδυτών αναδεικνύει αυξανόμενη ανησυχία για τις αγορές πιστώσεων, με το αρνητικό κλίμα και τις θέσεις πώλησης να φτάνουν σε ιστορικά υψηλά, καθώς οι διαρθρωτικοί κίνδυνοι γίνονται πιο εμφανείς.

Η δημοσκόπηση, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 30 Μαρτίου και 1 Απριλίου από την ομάδα Marquee MarketView της Goldman και αποτυπώνει τις απόψεις 784 θεσμικών πελατών, δείχνει ότι οι επενδυτές ανησυχούν όλο και περισσότερο για τις αδυναμίες στον τομέα της ιδιωτικής πίστωσης.

Πετρέλαιο: Ξεπέρασε τα 116 δολάρια το βαρέλι - Άνοδος 6,5% στο φυσικό αέριο

Οι νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν εκτόξευσαν τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 116 δολάρια το βαρέλι τη Μ. Τρίτη.

Η τιμή του αμερικανικού αργού εκτινάσσεται στα 116,12 δολάρια το βαρέλι (αύξηση 3,27%), ενώ ψηλά κινείται και η τιμή του Brent φτάνοντας τα 110,55 δολάρια το βαρέλι (αύξηση 0,67%).

Ο πόλεμος έχει ασκήσει πιέσεις στις παγκόσμιες αγορές αργού πετρελαίου, με τα premiums spot για το αμερικανικό αργό να εκτοξεύονται σε ιστορικά υψηλά, καθώς τα ασιατικά και ευρωπαϊκά διυλιστήρια αγωνίζονται να εξασφαλίσουν προμήθειες αντικατάστασης εν μέσω διαταραχών στις ροές της Μέσης Ανατολής.

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας, Aramco, αύξησε την επίσημη τιμή πώλησης του αργού πετρελαίου Arab Light στην Ασία για την παράδοση του Μαΐου, σημειώνοντας ένα premium ρεκόρ 19,50 δολαρίων το βαρέλι πάνω από τον μέσο όρο του Ομάν/Ντουμπάι.

Ο ΟΠΕΚ+ συμφώνησε την Κυριακή να αυξήσει τις ποσοστώσεις παραγωγής πετρελαίου κατά 206.000 βαρέλια την ημέρα τον Μάιο, αν και η αύξηση θα είναι σε μεγάλο βαθμό θεωρητική, καθώς τα βασικά μέλη δεν μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή επειδή το κλείσιμο των στενών περιορίζει τις εξαγωγές.

Στα 54,4 ευρώ το αέριο

Άνοδο 6,5% παρουσιάζει η τιμή του φυσικού αερίου και διαμορφώνεται στα 54,42 ευρώ τη μεγαβατώρα, ανακάμπτοντας από το χαμηλότερο επίπεδο των τριών εβδομάδων.

Τα αποθέματα φυσικού αερίου της Ευρώπης εξαντλούνται, φτάνοντας το 28%, αυξάνοντας την ευπάθεια καθώς ο ανταγωνισμός με την Ασία για LNG εντείνεται. Αξιωματούχοι της ΕΕ έχουν προτρέψει τα κράτη μέλη να προετοιμαστούν για παρατεταμένες διαταραχές και εξετάζουν το ενδεχόμενο αναβίωσης των μέτρων για την ενεργειακή κρίση που χρησιμοποιήθηκαν το 2022.

Οι αυξήσεις των τιμών περιορίστηκαν από τον θερμότερο καιρό και την αυξημένη παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, η οποία μειώνει τη ζήτηση.