Κέρδη στις ευρωαγορές με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Οι ευρωπαϊκές μετοχές άνοιξαν υψηλότερα την Τετάρτη, καθώς οι ΗΠΑ επανέλαβαν τις προσπάθειές τους για αποκλιμάκωση του πολέμου με το Ιράν και η Τεχεράνη δήλωσε ότι ενδέχεται να επιτρέψει τη διέλευση «μη εχθρικών» πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταφράφει άνοδο 1,4%, με όλους τους κλάδους —εκτός από την ενέργεια (πετρέλαιο και φυσικό αέριο)— να κινούνται ανοδικά. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 1,22%, ο γερμανικός DAX κατά 1,6% και ο γαλλικός CAC 40 κατά 1,6%, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB σημείωνε άνοδο 1,6% επίσης.

Σύμφωνα με το CNBC, ο κλάδος των κατασκευαστών κατοικιών ηγήθηκε της ανόδου, με τη μετοχή της βρετανικής εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων Crest Nicholson να εκτοξεύεται κατά 10% στις πρωινές συναλλαγές, μετά τη βελτίωση του ρυθμού πωλήσεων στην ανοικτή αγορά κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Τα αποτελέσματά της ενίσχυσαν το επενδυτικό κλίμα στον κλάδο, βοηθώντας και την ανταγωνίστρια Bellway να ανακάμψει από μέρος των σημαντικών απωλειών που κατέγραψε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Η μετοχή της Bellway είχε κλείσει με πτώση 17,5% την Τρίτη, αφού η εταιρεία προειδοποίησε για «μεταβλητότητα» στην αγορά στεγαστικών δανείων λόγω των πληθωριστικών πιέσεων στο κόστος, ωστόσο τελευταία καταγραφόταν άνοδος 4,2%.

Την ίδια ώρα, ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκε στο 3% τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, αποτελώντας την τελευταία μέτρηση πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί ενέργεια, τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό, ανήλθε στο 3,2% τον Φεβρουάριο, από 3,1% τον Ιανουάριο, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων.

Οι παγκόσμιες αγορές ενισχύονται από τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών με το Ιράν. Ωστόσο, η Τεχεράνη συνεχίζει να αρνείται ότι υπάρχουν άμεσες διαπραγματεύσεις.

Μιλώντας στο Οβάλ Γραφείο την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν «βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή», προσθέτοντας ότι υπαναχώρησε από τις απειλές για πλήγματα σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές «λόγω του ότι διαπραγματευόμαστε».

«Μας μιλούν λογικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αργότερα την ίδια ημέρα, οι New York Times ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ έχουν αποστείλει στο Ιράν σχέδιο 15 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου. Μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης, οι τιμές του χρυσού αυξήθηκαν, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «ουσιαστικά διαπραγματεύονται με τον εαυτό τους», σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, όπως μετέδωσε το Reuters.