Κέρδη στις ασιατικές αγορές, με Kospi και Nikkei να ξεχωρίζουν

Θετικό κλίμα επικράτησε για την Τετάρτη στα περισσότερα ασιατικά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να συνεχίζουν να αποτιμούν τις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και να αναμένουν τις ανακοινώσεις των ισχυρών κεντρικών τραπεζών.

Το βράδυ της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) αναμένεται πως θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια της, με το ενδιαφέρον να βρίσκεται στο πως θα αντιδράσει η τράπεζα στις πληθωριστικές πιέσεις που ασκούνται ήδη στην αμερικανική οικονομία από τη μεγάλη άνοδο των ενεργειακών τιμών εξαιτίας του πολέμου.

Όπως σημείωσε το Reuters, η προσοχή θα επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό στο αν η σύγκρουση με το Ιράν είναι πιθανό να διαταράξει την οικονομική ανάπτυξη, να απειλήσει με πιο επίμονο πληθωρισμό ή να δημιουργήσει ένα συγκεχυμένο μείγμα οικονομικής επιβράδυνσης και αυξανόμενων τιμών.

Πέρα από την Fed, την Τετάρτη αναμένονται ανακοινώσεις επί της νομισματικής πολιτικής από την κεντρική τράπεζα του Καναδά και θα ακολουθήσουν μέχρι την Παρασκευή η κεντρική τράπεζα της Αγγλίας (BoE), η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Τράπεζα της Ιαπωνίας (BoJ).

Στην κίνηση των δεικτών, ο Nikkei στην Ιαπωνία κέρδισε 3,15% στις 55.318 μονάδες, ο ASX/200 στην Αυστραλία ενισχύθηκε 0,31% στις 8.640 μονάδες, ο Kospi στη Νότια Κορέα ανέβηκε 5% στις 5.925 μονάδες και ο Nifty 50 στην Ινδία συγκέντρωνε κέρδη 0,88% στις 23.788 μονάδες.

Στην Κίνα ο Shanghai Composite ισχυροποιήθηκε 0,32% στις 4.062 μονάδες, ο Shenzhen Component κέρδισε 1% στις 14.187 μονάδες και ο CSI 300 ενισχύθηκε 0,45% στις 4.658 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng σημείωνε κέρδη 0,51% στις 26.016 μονάδες.