Ξεκίνησαν οι κοινές περιπολίες Τούρκων - Ρώσων στη ΒΑ Συρία

Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής η πρώτη κοινή περιπολία Ρωσίας και Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία, με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας να ενημερώνει ότι διήρκεσε 4 ώρες σε μια έκταση μήκους 110 χιλιομέτρων και βάθους 6 χιλιομέτρων, στα σύνορα Συρίας - Τουρκίας.

Σύμφωνα με την Άγκυρα οι περιπολίες ξεκίνησαν στην περιοχή Αλ-Νταρμπασίγια, με τουρκικά και ρωσικά στρατεύματα, τεθωρακισμένα οχήματα και drones, με τις δυνάμεις που πήραν μέρος να εξετάζουν αν έχουν τηρηθεί οι όροι του μνημονίου του Σότσι, που υπογράφηκε στις 22 Οκτωβρίου, μεταξύ των κυβερνήσεων Ρωσίας και Τουρκίας.

First Turkish-Russian joint patrols with ground and air units are underway east of Ad Darbasiyah in NE Syria as agreed between Turkish and Russian presidents in Sochi on 22 October. pic.twitter.com/daFWbPahx2