Τζ. Κοξ: Η κυβέρνηση θα σεβαστεί τον νόμο - Αυτή η βουλή «είναι νεκρή»

Του Γιάννη Μαντζίκου

Ο Τζέφρι Κοξ, ο Γενικός Εισαγγελέας της Βρετανίας, υπερασπίστηκε σήμερα σθεναρά την συμβουλή που έδωσε στον Μπεν Τζόνσον για να προχωρήσει με το κλείσιμο της Βουλής για διάστημα πέντε εβδομάδων, τονίζοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση θα σεβαστεί τον νόμο Μπεν που ζητά από τον Βρετανό πρωθυπουργό να αιτηθεί παράταση από τις Βρυξέλλες ως τις 31 Ιανουαρίου 2020.

Μιλώντας κατά την έναρξη των εργασιών της Βουλής, ύστερα από τη χθεσινή ιστορική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας το οποίο θεώρησε την ενέργεια της κυβέρνησης Τζόνσον να κλείσει τις εργασίες του σώματος «Μη νόμιμη», ο Κοξ τόνισε εκ νέου ότι η συμβουλή του ήταν ορθή ωστόσο αρνήθηκε να δημοσιεύσει τα πρακτικά. Κληθείς μάλιστα να απαντήσει στη δήλωση του αρχηγού των Συντηρητικών στη Βουλή των Κοινοτήτων Τζέικομπ Ρις-Μογκ ο οποίος αποκάλεσε την απόφαση «συνταγματικό πραξικόπημα», ο Κοξ ανέφερε ότι ειπώθηκε «εν τη ρύμη του λόγου του, χωρίς να το εννοεί».

Σε ερώτηση του βουλευτή Νικ Μπόουλς για το αν η κυβέρνηση σεβαστεί τον νόμο Χίλαρι Μπεν σύμφωνα με τον οποίο ο πρωθυπουργός καλείται να ζητήσει παράταση από την ΕΕ ως τις 31 Ιανουαρίου του 2020, έναντι της 31ης Οκτωβρίου που είναι σήμερα. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι ο Μπόρις Τζόνσον από τη Νέα Υόρκη είπε ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει κανονικά με ότι συμφωνηθεί με τις Βρυξέλλες, δηλαδή έξοδο την 31η Οκτωβρίου.

"Yes."@NickBoles asks the attorney general whether the government will comply with a new law which forces @BorisJohnson to seek further delays to leaving the EU if no new deal is agreed by parliament by October 19.



Watch the House of Commons live here: https://t.co/TtJWq5mtjb pic.twitter.com/AxxaQVKnQY