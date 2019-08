Τσαβούσογλου: «To ιρανικό τάνκερ κατευθύνεται προς τον Λίβανο»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε ότι το ιρανικό τάνκερ Adrian Darya κατευθύνεται προς τον Λίβανο και όχι προς την Τουρκία.

Νωρίτερα, τα στοιχεία του ιστότοπου Marine Traffic έδειχναν ότι το δεξαμενόπλοιο κατευθύνεται προς το νοτιοανατολικό λιμάνι της Τουρκίας Ισκεντερούν.

Just killing time. They might as well just stop moving and save some fuel. pic.twitter.com/GEvbVME2CY