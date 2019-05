Τραμπ για δηλώσεις Μάλερ: «Η υπόθεση έκλεισε»

Άμεση αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ στις δηλώσεις του ειδικού εισαγγελέα Ρόμπερτ Μάλερ και την έρευνά του για την ανάμιξη της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του 2016, τονίζοντας ότι τίποτε δεν άλλαξε και πως η «υπόθεση έκλεισε».

«Υπήρχαν ανεπαρκή στοιχεία και συνεπώς, στην Χώρα μας, ένα άτομο είναι αθώο», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter. «Η υπόθεση έκλεισε!».

Nothing changes from the Mueller Report. There was insufficient evidence and therefore, in our Country, a person is innocent. The case is closed! Thank you.