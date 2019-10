Τουρκικά μαχητικά χτύπησαν κουρδικούς στόχους στο βόρειο Ιράκ

Αεροπορικές επιδρομές σε κουρδικούς στόχους στο βόρειο Ιράκ πραγματοποίησαν το βράδυ της Δευτέρας τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη, με αποτέλεσμα 3 στελέχη των κουρδικών δυνάμεων του PKK να χάσουν τη ζωή τους.

Όπως ενημέρωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, τρία μέλη του PKK σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδρομών στο βόρειο Ιράκ και συγκεκριμένα στην περιοχή Γκάρα κοντά στα σύνορα Τουρκίας-Ιράκ-Ιράν. Στην επιδρομή συμμετείχαν και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV).

Την ίδια στιγμή υπάρχουν πληροφορίες και για τουρκικό χτύπημα σε περιοχή στη Συρία, οι οποίες ωστόσο δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Συγκεκριμένα, η τηλεόραση al-Mayadeen του Λιβάνου μετέδωσε ότι Τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν αεροπορική επιδρομή εναντίον στρατιωτικής βάσης που φιλοξενεί αραβο-κουρδικές μονάδες των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) στην επαρχία Αλ-Χασάκα στη βορειοανατολική Συρία.

Ωστόσο προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη πηγή που να επιβεβαιώνει την είδηση, ενώ εμφανίζεται να την διαψεύδουν και αξιωματούχοι στην Βόρεια Συρία, αναφέροντας ότι δεν έλαβε χώρα επίθεση εντός συριακού εδάφους:

Rojîn Çeto, the co-mayor of Derik, a Kurdish-Christian town in northeastern Syria confirmed there was NO airstrike inside n Syria.



"there is nothing on our side. Its on the basur [Kurdistan region] side. On our side until now there is nothing. The situation is good." (1)