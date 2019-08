Τουρκία: Σεισμός 5,8 Ρίχτερ ανατολικά της πόλης Ντενιζλί

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,8 βαθμών σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη δυτική Τουρκία, σε απόσταση 48 χιλιομέτρων ανατολικά της πόλης Ντενιζλί, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο.

To εστιακό βάθος εκτιμάται στα 8 χιλιόμετρα, ενώ το σεισμολογικό παρατηρητήριο της Τουρκίας δίνει τον σεισμό στα 5,7 Ρίχτερ.

Τουρκικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι υπάρχουν ζημιές σε σπίτια, ωστόσο σύμφωνα με την αρμόδια Προεδρία Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτων Καταστάσεων (AFAD), μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι πολιτών ή καταρρεύσεις κτιρίων.

«Οι πρώτες πληροφορίες που λάβαμε δεν κάνουν λόγο για νεκρούς ούτε για καταρρεύσεις μεγάλης κλίμακας», δήλωσε ο επικεφαλής της AFAD για την περιοχή του Ντενιζλί, ο Αλί Ετίζ, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Ο δήμαρχος του Ντενιζλί δήλωσε ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για θύματα. «Δεν υπάρχουν πληροφορίες για κάτι άσχημο στο κέντρο του Ντενιζλί μέχρι στιγμής», ανέφερε ο Οσμάν Ζολάν στον τηλεοπτικό σταθμό CNN Turk.

«Οι ομάδες μας εργάζονται για να αποτιμήσουν τη ζημιά», υπογράμμισε ο δήμαρχος της πόλης.

M5.8 #earthquake in Western #Turkey #deprem was felt up to #Antalya #Izmir 250km away and by a few people in #Istanbul. It was preceded 6 min earlier by a M4.2 foreshock pic.twitter.com/7ONLKzyFXG