Τουρκία: Η αναγνώριση της Αρμενικής Γενοκτονίας θέτει σε κίνδυνο τις σχέσεις με ΗΠΑ

Άμεση και έντονη ήταν η αντίδραση της Άγκυρας δια του Διευθυντή Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας, Φαχρετίν Αλτούν, για την σχεδόν ομόφωνη αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Αρμενίων από τη Γερουσία των ΗΠΑ, σε ψήφισμα που έφεραν οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές, Ρόμπερτ Μενέντεζ και Τεντ Κρουζ.

Ο Φαχρετίν Αλτούν εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκεια της Άγκυρας, ανέφερε πως η σημερινή εξέλιξη πρόκειται να επηρεάσει τις μελλοντικές σχέσεις Τουρκίας - ΗΠΑ. Μέσω twitter ο Αλτούν έγραψε ότι «Η ιστορία θα καταγράψει αυτά τα ψηφίσματα κατά της Τουρκίας ως ανεύθυνες και παράλογες πράξεις μερικών μελών της Γερουσίας των ΗΠΑ και πρόκειται να προκαλέσουν μακροχρόνια ζημιά μεταξύ των δύο εθνών.»

History will note these resolutions as irresponsible and irrational actions by some members of the US Congress against Turkey. They will go down in history as the responsible party for causing a long lasting damage between two nations.