Τουρκία: Εκλήθη Αμερικανός επιτετραμμένος για ένα «like» στο twitter

Η Τουρκία κάλεσε σήμερα στο υπουργείο Εξωτερικών τον Αμερικανό επιτετραμμένο, και του ζήτησε μια «ανοιχτή και ξεκάθαρη» εξήγηση σχετικά με την ενέργεια της Πρεσβείας των ΗΠΑ να κάνει «like» μέσω του λογαριασμού της στο twitter σε ένα μήνυμα σχετικά με τον Ντεβλέτ Μπαχτσελί, τον επικεφαλής του εθνικιστικού κόμματος.

H ανάρτηση στο Twitter έγραφε ότι η Τουρκία θα πρέπει να είναι έτοιμη για μια πολιτική σκηνή χωρίς τον Μπαχτσελί, ο οποίος πρόσφατα ασθένησε, προκαλώντας εικασίες ως προς την σοβαρότητα της πάθησής του.

Το ΑΚΡ έγραψε στο Twitter πως ο χρήστης που ανήρτησε το μήνυμα είναι καταζητούμενος για σχέσεις με το δίκτυο του Φετουλάχ Γκιουλέν, για το οποίο η Άγκυρα υποστηρίζει πως ενορχήστρωσε την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος του Ιουλίου 2016.

Ο Ομέρ Τσελίκ, εκπρόσωπος του AKP, δήλωσε πως το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και η αμερικανική πρεσβεία πρέπει να ερευνήσουν το θέμα και πως μια συγγνώμη δεν είναι αρκετή. «Δείχνει πως κάποιοι που απασχολούνται στην Πρεσβεία καταβάλλουν ιδιαίτερη προσπάθεια για να βλάψουν τις σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες», έγραψε ο Τσελίκ στο Twitter.

«Η Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να προσπαθήσει να καταλάβει την Τουρκία όχι μέσω ανθρώπων που συνδέονται με τρομοκρατικές οργανώσεις, αλλά μέσω ανθρώπων που μπορούν να κάνουν σωστή ανάλυση», πρόσθεσε.

Η πρεσβεία ανήρτησε αργά χθες, Σάββατο, μια συγγνώμη στο Twitter.

«Νωρίτερα σήμερα ο λογαριασμός της πρεσβείας μας στο Twitter έκανε 'like' σε μια άσχετη καταχώριση κατά λάθος. Εκφράζουμε τη λύπη μας για το λάθος και ζητούμε συγγνώμη για οποιαδήποτε σύγχυση», ανέφερε. Το like αφαιρέθηκε επίσης από τη σελίδα της πρεσβείας.

We apologize for the mistake that occurred on our Twitter account yesterday. We do not associate ourselves with Ergun Babahan nor do we endorse or agree with the content of his tweet. We reiterate our regret for this error.