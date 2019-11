Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διαψεύδει ότι ο Μ. Πομπέο θα παραιτηθεί

Στη διάψευση ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο σχεδιάζει να παραιτηθεί από τα καθήκοντά του, προέβη σήμερα εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σε συνομιλία του με δημοσιογράφο.

Συγκεκριμένα ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφο αν αληθεύει δημοσίευμα του περιοδικού «Time» που ανέφερε ότι ο Πομπέο προτίθεται να παραιτηθεί από τα καθήκοντα του υπουργού εξωτερικών των ΗΠΑ, η απάντηση του εκπροσώπου ήταν η εξής: «Μόλις μίλησα στο γραμματέα και είπε ότι αυτή η ιστορία είναι εντελώς ψευδής ...».

I’ve been asking State Dept officials to comment on TIME report that @SecPompeo has told people he’s resigning.Story had State declining to comment. @statedeptspox responds now w a categorical denial: “I just spoke to the secretary and he said this story is completely false...1/2