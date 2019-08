Το Γιβραλτάρ άφησε ελεύθερο το ιρανικό τάνκερ

Ελεύθερο φέρεται να αφέθηκε το πετρελαιοφόρο πλοίο «Grace 1», το οποίο είχε κατασχεθεί από τις αρχές του Γιβραλτάρ, στις 4 Ιουλίου του 2019.

Οι αρχές του Γιβραλτάρ μάλιστα, έδωσαν στη δημοσιότητα το σκεπτικό της απόφασης, εξηγώντας ότι η κατάσχεση πραγματοποιήθηκε στη βάση «ισχυρών αποδείξεων» ότι το πλοίο πορεύεται προς τη Συρία, όμως η κυβέρνηση έλαβε στη συνέχεια «επίσημες γραπτές διαβεβαιώσεις από την Τεχεράνη ότι το πετρελαιοφόρο θα ξεφορτώσει το φορτίο του άλλου σε άλλο προορισμό (πιθανώς το Μαρόκο).

Authorities in #Gibraltar have released the Iranian supertanker Grace 1, which was seized on July 4 on suspicion it was shipping 2.1m barrels of crude oil to Syria in breach of EU sanctions.