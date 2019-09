Αναστέλλουν τις επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας οι Χούθι

Το πολιτικό συμβούλιο των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τις επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του πολιτικού Συμβουλίου των ανταρτών τον οποίο επικαλούνται τα εν λόγω Μέσα, οι Χούθι ζητούν από τη Σαουδική Αραβία να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον τους στην Υεμένη.

Παράλληλα τονίζουν ότι διατηρούν «το δικαίωμα να απαντήσουν αναλόγως σε περίπτωση που η συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον τους».

